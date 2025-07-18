«Хочу помочь ребёнку с Украины»: как рижанину стать чрезвычайным опекуном?

Если ребенок из Украины прибыл в Латвию без родителей (матери и отца), ему необходимо назначить чрезвычайного опекуна. Опекун принимает в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, обеспечивает его уход и присмотр, защиту прав и интересов ребенка. Опекун заменяет ребенку родителей и представляет его интересы, а также несет ответственность за ребенка, находящегося под опекой, до тех пор, пока ребенок не сможет вернуться в свою биологическую семью или до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Чрезвычайным опекуном может стать лицо, к которому прибыл несовершеннолетний ребенок без сопровождения родителей, а также лицо, имеющее в Латвии статус опекуна или усыновителя, статус приемной или гостевой семьи, либо лицо, с которым несовершеннолетний ребенок без сопровождения родителей прибыл в Латвию.

Куда обращаться для оформления опеки

Если ребенок прибыл в Латвию к знакомым, родственникам или друзьям без родителей, то взрослый член семьи должен обратиться в городской сиротский суд своего самоуправления с заявлением о назначении его чрезвычайным опекуном ребенка. Перед принятием решения сиротский суд выяснит мотивацию заявителя о желании стать чрезвычайным опекуном конкретного ребенка, оценит его бытовые условия, запросит информацию из Регистра наказаний, а также информацию у Национальной службы здравоохранения о наличии у лица карты наркологического пациента или карты пациента с психическими и поведенческими расстройствами.

Сиротский суд также оценит способность заявителя представлять ребенка в личных (частных) правоотношениях, а также выяснит мнение ребенка об установлении чрезвычайной опеки, если ребенок может его сформулировать, принимая во внимание его возраст и уровень зрелости.

Где найти форму заявления и как его подать

Бланк заявления в Рижский городской муниципальный сиротский суд, а также заявления о признании супругов (лица) пригодными для выполнения обязанностей приемной семьи можно найти на сайте Рижского сиротского суда по адресу: https://barintiesa.riga.lv/lv/sutit-iesniegumu/.

Заявления можно:

- подписать от руки и отправить по почте по адресу: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001;

- оставить в запечатанном конверте в ящике для корреспонденции на первом этаже здания суда;

- подписать электронной подписью и отправить по адресу электронной почты: barintiesa@riga.lv;

- подать через портал: www.latvija.gov.lv.

Информационный телефон Рижского сиротского суда — 67037746.

Суд принимает решение в течение двух рабочих дней со дня получения заявления и сообщает о принятом решении заявителю, Центру защиты прав детей, а также социальной службе того самоуправления, чей сиротский суд принял решение об установлении чрезвычайной опеки и назначении чрезвычайного опекуна.

После принятия сиротским судом положительного решения о назначении лица чрезвычайным опекуном ему необходимо обратиться с письменным заявлением за получением муниципальной поддержки в то самоуправление, чей муниципальный сиротский суд принял решение о его назначении.

О муниципальной поддержке чрезвычайного опекуна

Закон «О поддержке украинских гражданских лиц» устанавливает, что чрезвычайный опекун имеет право на поддержку по уходу за несовершеннолетним гражданским жителем Украины, не сопровождаемым родителями:

- вознаграждение за выполнение обязанностей чрезвычайного опекуна: 171 евро в месяц независимо от количества детей;

- ежемесячное пособие на содержание ребенка: 215 евро на ребенка в возрасте до 7 лет и 258 евро на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.

Чрезвычайному опекуну полагается также пособие на покупку одежды и мягкого инвентаря (например, постельного белья, одеяла, подушки, матраса). Данное пособие выдается в соответствии с объемом, предусмотренным в нормативных актах самоуправления, установленным для детей, помещенных в приемную семью (может быть заменено на выдачу одежды, обуви и других необходимых вещей для ребенка).

Самоуправление также может принять решение о предоставлении дополнительных необходимых услуг для улучшения социальной ситуации ребенка.

После достижения ребенком совершеннолетия пособие на содержание продолжает выплачиваться самому ребенку до достижения им 19-летнего возраста.

Кроме того, чрезвычайный опекун имеет такие же права на получение услуг центра поддержки внесемейной опеки, какие в соответствии с нормативными актами предусмотрены для опекунов.

Список центров можно найти на сайте Министерства благосостояния по адресу: https://www.lm.gov.lv/lv/arpusgimenes-aprupes-atbalsta-centri-0.

Дополнительную информацию о поддержке украинских гражданских лиц можно найти на сайте Министерства благосостояния по адресу: https://www.lm.gov.lv/lv/node/5365.