Киев предлагает оружейникам тестировать продукцию на войне

По замыслу украинских властей, оружейные компании могут отправлять свою продукцию в Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать, пока украинские военные опробуют ее и отправят отчеты об использовании техники и оружия в боевых условиях.

Программой Test in Ukraine управляет платформа Brave1, созданная правительством Украины для инвестиций и закупок в сфере вооружений. "Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой", - сказал Reuters руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.