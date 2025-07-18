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Киев предлагает оружейникам тестировать продукцию на войне

© Deutsche Welle 18 июля, 2025 13:44

Мир 0 комментариев

Украина предложила иностранным производителям оружия тестировать свою продукцию в боевых условиях на войне против России, сообщает агентство Reuters в четверг, 17 июля, со ссылкой на организаторов соответствующей программы.

По замыслу украинских властей, оружейные компании могут отправлять свою продукцию в Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать, пока украинские военные опробуют ее и отправят отчеты об использовании техники и оружия в боевых условиях.

Программой Test in Ukraine управляет платформа Brave1, созданная правительством Украины для инвестиций и закупок в сфере вооружений. "Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой", - сказал Reuters руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.

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