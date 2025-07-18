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Латвия планирует составить новый список товаров, которые могут угрожать национальной безопасности

Редакция PRESS 18 июля, 2025 14:45

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скриншот с видео

Министерство иностранных дел Латвии подготовило поправки к Закону об обороте товаров стратегического значения, которые предусматривают создание нового списка товаров, импорт или экспорт которых может угрожать национальной безопасности. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале правовых актов.

Министерство отмечает, что с началом российской агрессии против Украины Европейский союз ввёл обширные санкции против России и Белоруссии. Также были установлены ограничения на широкий перечень товаров, которые могут использоваться для развития российской военной промышленности или экономики, поддерживая военные действия и создавая угрозу безопасности Латвии и других стран Балтии. Несмотря на санкции, Россия продолжает развивать свою военную промышленность, приобретая товары, не подпадающие под санкции ЕС, по которым страны Евросоюза не могут достичь единства в вопросе ограничений.

К примеру, Россия использует латвийские порты для транзита порошка оксида алюминия — основного материала для алюминиевой промышленности в России. Успешное развитие алюминиевой промышленности укрепляет российскую экономику и, возможно, предоставляет материалы для военной промышленности, учитывая, что из-за санкций ЕС Россия не имеет доступа к высококачественным материалам, указано в аннотации к поправкам.

Национальный совет по электронным СМИ сообщил, что одним из способов незаконного распространения телевизионных программ в Латвии является использование телевизионного оборудования, такого как кодовые карты и декодеры, импортируемые из России и Белоруссии.

22 ноября 2024 года премьер-министры стран Балтии подписали в Вильнюсе совместную декларацию, в которой выразили намерение разработать общий региональный список контролируемых товаров, обнаруженных на поле боя в Украине (включая товары, используемые в российской военной технике), а также внедрить механизмы их запрета на экспорт в Россию и Беларусь.

На данный момент в Латвии отсутствуют нормативные акты, позволяющие запрещать оборот (экспорт, импорт, транзит) товаров, угрожающих национальной безопасности, которые могли бы ограничить экономическое и военное развитие России.

Поправки дополняют закон положениями, определяющими товары национальной безопасности, их оборот и субъекты оборота. Также закон установит, что список таких товаров будет утверждать Кабинет министров.

Кроме того, поправки предусматривают введение новой статьи, определяющей порядок оборота товаров национальной безопасности. Список будет утверждаться комитетом по предложению государственных учреждений, с указанием обоснования, почему товары считаются угрозой национальной безопасности, их типа, а также указанием, запрещены ли они для экспорта, импорта или транзита и в/из каких конкретных стран.

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