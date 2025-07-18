Он напомнил, что предыдущий аналогичный документ был принят в 2014 году. Комитет оценивает ход выполнения обязательств, выделяет положительные изменения, указывает на существующие проблемы и формулирует конкретные рекомендации по законодательству, институтам и практике.

Заключительные замечания не являются юридически обязательными, однако их значение велико — на них ссылаются суды, в том числе Конституционный. Особенность таких документов в том, что они охватывают весь спектр прав и свобод человека.

Позитивные шаги

Комитет приветствует ряд реформ, реализованных в Латвии:

Назначение Омбудсмена национальным превентивным механизмом по предупреждению пыток.

Принятие закона о прекращении присвоения статуса негражданина детям.

Закон о прозрачности лоббирования.

Национальные планы по безопасности журналистов, борьбе с насилием в отношении женщин, равноправию полов, борьбе с коррупцией, интеграции ромов, противодействию торговле людьми.



Ключевые рекомендации и замечания Комитета:

Правовая реализация Пакта:

Рекомендуется усилить механизмы исполнения решений Комитета ООН, в том числе по индивидуальным жалобам, в национальных судах.

Институт Омбудсмена:

Советуют предоставить Омбудсмену функциональный иммунитет, установить независимую процедуру увольнения, ограничить возможность повторных назначений, создать в структуре независимое подразделение для предотвращения пыток с отдельным бюджетом и персоналом.

Антикоррупционные меры:

Усилить расследование коррупционных преступлений, устранить дублирование функций между органами, ускорить введение регистра лоббистов и системы деклараций.

Борьба с дискриминацией:

Гарантировать равный доступ ромов к образованию, медицине и жилью, инвестировать в программы по снижению бедности и предотвращению дискриминации.

Преступления и язык ненависти:

Требуется расследовать все случаи разжигания ненависти, наказывать виновных, обучать судей и полицию, пресекать подобные высказывания, особенно со стороны чиновников.

Права человека в условиях чрезвычайного положения:

Не допускать произвольных ограничений прав, как это происходило на границе с Беларусью (2021–2023).

Гендерное равенство:

Продолжать работу по сокращению разницы в доходах, бороться с дискриминацией и стереотипами.

Насилие в отношении женщин:

Криминализировать домашнее насилие как отдельное преступление, усилить статистический учёт, ликвидировать стереотипы, обеспечить поддержку пострадавшим, обучить персонал.

Право на жизнь:

Повысить уровень профилактики смертей и самоубийств в заключении, гарантировать медпомощь, проводить независимые расследования, реформировать систему классификации заключённых.

Запрет пыток:

Внести изменения в законодательство в соответствии с определением ООН, обеспечить независимые расследования заявлений о жестоком обращении, контролировать полицию, обучать специалистов, обеспечивать доступ к жалобам и защиту заявителей.

Психиатрические учреждения:

Рекомендовано создать эффективную систему мониторинга, не размещать несовершеннолетних во взрослых отделениях, расширить число специалистов, применять междисциплинарный подход.

Свобода и безопасность:

Расширять практику альтернатив предварительному заключению, обеспечивать судебный контроль законности задержания, улучшать бытовые условия.

Судебная независимость:

Гарантировать независимость судей, прозрачность назначений и карьерного роста, соответствие международным стандартам.

Мигранты, беженцы, соискатели убежища:

Гарантировать доступ к процедурам, принцип невысылки, расследовать нарушения на границе, обучать сотрудников, предоставлять юрпомощь, обеспечить независимый контроль.

Статус неграждан и гражданство:

Рассмотреть изменения для предотвращения безгражданства, информировать население о путях получения гражданства, не допускать несоразмерных языковых барьеров.

Отказ от военной службы по убеждениям:

Гарантировать независимость рассмотрения заявлений и отсутствие санкций при уходе с военной службы по убеждениям.

Борьба с торговлей людьми:

Ускорить создание превентивного механизма, усилить информирование и защиту жертв, особенно мигрантов и детей, расследовать и наказывать виновных, обеспечить доступ к убежищам, реабилитации, достаточное финансирование.

Свобода слова:

Пересмотреть ограничения в законе о СМИ и национальной безопасности, расширить доступ к информации на других языках, защищать журналистов от угроз и обеспечивать компенсации.

Участие в общественной жизни:

Содействовать участию в жизни общества женщин, лиц с инвалидностью, неграждан, рассмотреть допуск неграждан к муниципальным выборам.

Права меньшинств:

Исключить косвенную дискриминацию языковой политикой, следить за последствиями перехода на латышский язык обучения, содействовать обучению родным языкам, обеспечить участие меньшинств в выборах.

Следующие шаги:

Латвия должна до 18 июля 2028 года представить отчёт о выполнении рекомендаций по насилию в отношении женщин, запрету пыток и обращению с мигрантами. Следующий полный доклад будет рассматриваться в 2033 году.