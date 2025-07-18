Заменят через пять лет? Мелбарде озаботилась покрытием на площадках для крупных танцевальных концертов

При посредничестве советника Ренарса Лаздиньша министр сообщила агентству ЛЕТА, что при анализе организации XIII Праздника песни и танца школьников пройдут дискуссии о покрытии на стадионе и более надежной обуви для выступлений во время дождя.

Возможные решения планируется учесть при подготовке к следующему празднику школьной молодежи, который состоится в 2030 году, а также к Вселатвийскому празднику песни и танца в 2028 году.

Министр культуры Агнесе Лаце при посредничестве своего советника Риты Плуме также подчеркнула, что безопасность является приоритетом для всех причастных к проведению праздника.

"Безопасность каждого участника праздника является приоритетом, и все стороны делают максимально возможное, чтобы ее обеспечить", - отметила министр, добавив, что в ходе праздника состояние покрытия непрерывно проверялось и предпринимались необходимые действия для исправления ситуации.

Хотя организаторами праздника выступают Министерство образования и науки и Государственное агентство развития образования, для оценки его проведения запланирована конференция, в которой примут участие также представители Министерства культуры и других учреждений. На конференции также предполагается дать оценку пригодности покрытия стадиона "Даугава" для будущих мероприятий.

Как сообщалось, в соцсетях на протяжении всей недели Праздника песни и танца школьников появлялись сообщения о проблемах с покрытием стадиона "Даугава", так как оно местами распадалось, образуя опасные неровности под ногами танцоров. Наиболее удручающей ситуация была в прошедшую пятницу, когда шел дождь и на прерванном досрочно танцевальном концерте зрители наблюдали, как большее количество танцоров спотыкались о плиты покрытия, падали и нуждались в помощи медиков.