«C такими деньгами невозможно помочь всем»: озвучены основные причины запредельных очередей на химиотерапию

Очереди к любому специалисту или на медицинскую процедуру — это плохо. Но очереди на химиотерапию приводят к трагедиям. «Порой людям приходится ждать химиотерапию и месяц, и полтора. А ведь если болезнь развивается быстро, то действовать надо стремительно».

Берке называет несколько причин такой ситуации. Прежде всего, это недостаточное финансирование медицинской отрасли. «Каждый год при создании бюджета медицинские чиновники опираются на цифры прошлого года. Но этот, прошлый, бюджет уже был недостаточным, а при том, что цены на все продолжают расти, это безденежье становится хронической болезнью нашей медицины».

Вторая причина — рост количества пациентов. «Люди болеют раком все чаще, и с такими деньгами невозможно помочь всем и своевременно».

Еще одна причина — нехватка среднего медицинского персонала, то есть медсестер. «Химиотерапию невозможно провести без соответствующего специалиста, и если таких специалистов мало, то это способствует образованию очередей».

Гунита Берке акцентировала внимание на еще одной проблеме — нехватке современных лекарств. «В Латвии до сих пор нет многих новых лекарств, которые уже давно и успешно применяются в Евросоюзе. В прошлом году мы делали опрос по поводу лекарств для лечения рака легких. Выяснилось, что в Латвии нет и 1/3 тех препаратов, которые полагаются для лечения этого заболевания в Европе. Человеку приходится изыскивать возможности, чтобы самому покупать эти лекарства за границей, а ведь они стоят огромных денег».

Что в этой ситуации говорят чиновники?

«Чиновники обещают, что денег, по крайней мере, не станет меньше. Но для нас это не успокаивающий ответ».

Кроме того, онкопациенты очень взволнованы тем, что откладывается реконструкция онкологического центра. «Для людей, заболевших раком, этот центр становится тем местом, где они ищут помощь. И, конечно, хочется, чтобы он не просто функционировал, но еще и отвечал самым современным требованиям».

Единственное, что радует главу правления Dzīvības koks, — это успешно решенная проблема реабилитации онкобольных. «Если с лечением у нас трудности, то психологическую реабилитацию у нас в Латвии может получить каждый онкобольной, а также его родственник. У нас действует госпрограмма Spēka Avots, созданная по образцу аналогичной программы в Норвегии. В течение 6 дней с человеком работают врачи и психологи, но, что не менее важно, больные общаются между собой, поддерживая таким образом друг друга».