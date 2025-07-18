Слишком дёшево? Совет по конкуренции проверит платформу такси Bolt

Это — последние дни для латвийских таксистов — говорит глава Организации работодателей легковых такси Латвии Алексей Игнатьев. Вместе с другими представителями отрасли такси — профсоюзом работников общественных услуг и транспорта, и Ассоциацией лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков — они считают, что зарегистрированная в Эстонии компания Bolt вытесняет с рынка латвийские таксопарки. И нарушает принципы добросовестной конкуренции.

«Bolt работает с партнерами. Он говорит — я не перевозчик, я только платформа. При этом платформа, которая назначает сама цены, и предприятию в конце месяца присылает отчет о поездках, который не является фискальным документом, по которому нельзя заплатить и списать налоги. А счета присылает от тех конкретных маленьких предприятий, которые являются их партнером. То есть деньги забирает он, а не перевозчик. А налоги платит перевозчик. А Bolt как бы ни при чем. Bolt заплатил 39 млн в прошлом году в Эстонии, а в Латвии какие-то копейки. О чем мы можем говорить? Мы не можем конкурировать с таким монстром. Помогите нам пожалуйста. Латвийские перевозчики платят полную сумму 21%», — сказал Алексей Игнатьев.

По мнению организаций отрасли, Bolt оптимизирует уплату налогов в Латвии, получая тем самым необоснованное преимущество.

Местные таксопарки просто не могут конкурировать с ценами, которые предлагает приложение.

«Монополист, когда он выдавит всех конкурентов — закончится сезон красивых цен. (…) Раньше мы на улицах Риги видели много латвийских брендов. Сейчас за редким исключением – Smile taxi, Red cab, Taxi LV — это оставшиеся последние столбы латвийского бизнеса», — отметил Алексей Игнатьев.

В свою очередь сама компания Bolt ситуацию на рынке называет «оптимальной». Так как на рынке есть и традиционные компании такси, и цифровые платформы, причем каждому перевозчику предоставлена возможность выбрать наиболее подходящую для себя модель работы.

В случае, если Совет обнаружит нарушения — будет начат административный процесс.