Яунсардзе устраивает специальный лагерь для школьников: будет учить управлять дронами

В течение 10 дней подростки будут осваивать теорию и практику управления беспилотниками: от основ пилотирования и безопасности до планирования операций в условиях радиоэлектронной борьбы. Предусмотрены тактические задания, разведка, ориентирование на местности и «поиск противника».

Особое внимание уделяется правовым аспектам — школьников познакомят с нормами, действующими в Латвии и НАТО. Участники также узнают о профессии оператора дрона в Национальных вооружённых силах.

Развитие беспилотных технологий — один из приоритетов оборонной политики Латвии. Министерство обороны считает, что такие лагеря не только подготавливают будущих специалистов для армии и Земессардзе, но и развивают интерес молодежи к инженерии, безопасности и современным технологиям, актуальным далеко за пределами военной сферы — в сельском хозяйстве, логистике, строительстве и охране окружающей среды.