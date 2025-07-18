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Генерал США заявил о возможности НАТО захватить Калининград

© Deutsche Welle 18 июля, 2025 13:05

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Командующий сухопутными силами США в Европе и Африке представил в Висбадене план сдерживания на восточном фланге и завил о возможности НАТО "стереть с лица земли" Калининградскую область.

Калининградская область со всех сторон окружена странами - членами НАТО, и Североатлантический альянс может "стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли это сделать". Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, слова которого в четверг, 17 июля, привело издание Defense News. Донахью на первой конференции Ассоциации Армии США LandEuro в германском Висбадене представил новый план "Линия сдерживания на восточном фланге" по укреплению наземного потенциала и обеспечению военно-промышленной совместимости в рамках альянса.

Речь идет о стандартизации систем союзников, возможности задействовать пусковые установки и координации действий с упором на облачные технологии.

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