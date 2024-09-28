Лиана Ланга и сложившийся вокруг нее «кружок» давно привыкли к своей безнаказанности. Что неудивительно. Ланга не занимает какую-либо государственную должность, с треском провалила (едва начав) свою политическую карьеру: это простой обыватель. Однако ее указания почему-то поспешно бросаются выполнять крупные компании, производства и даже министерства страны.

Самый свежий пример: Министерство благосостояния удалило на своем сайте единственные два раздела на русском языке, посвященные помощи инвалидам. Потому что Ланга их обнаружила и заявила, что это «неприемлемо» и попахивает возвращением «курса на русификацию». Два раздела на русском исчезли с сайта Минблага уже через пару часов после ее поста.

В итоге Ланга и ее приверженцы привыкли не стесняться ни в указаниях, ни в определениях. Кого хотят, того и клеймят, как желают, так и называют.

Но любая коса рано или поздно находит на камень. В данном случае таким камнем, возможно, станет известный латвийский предприниматель и меценат Евгений Гомберг.

Ланга уже получила от него судебный иск за то, что в своем посте, требуя убрать из Риги памятник Барклаю де Толли, написала: «Бывший агент КГБ, «меценат» Гомберг, который шантажировал парламент скульптурой Лачплесиса, теперь угрожает Латвии, поскольку наконец планируют снять им «подаренную» скульптуру Барклая. Какой урок государству? Не ввязываться с чекистами ни в какие сделки и ничего от них не принимать».

А сейчас Юрмальский суд открыл по иску Гомберга о защите чести и достоинства еще одно дело — на этот раз в отношении Валтса Далбиньша.

Как объяснил сам Гобмерг на своей странице в Facebook, «этот Далбиньш, обсуждая с Liana Langa на ФБ мой иск против нее, спрашивал, «и что же хотел этот mēsls?». На что Лиана ему ответила: ты поосторожнее, а то Гомберг заметит и в суд подаст. Далбиньш возразил: «Но я же имею право считать его okupantu mēsls».

Как пишет Гомберг, он «прислушался к совету Ланги», и теперь Далбиньш «в течение тридцати дней должен ответить суду, согласен ли он с моими возражениями, что я не говно и не оккупантское говно, или попытаться доказать суду, что я все-таки оккупантское говно и представить доказывающие это документы».

Как и в случае с иском против Ланги, Гомберг требует символическую сумму за моральный ущерб. Если от Ланги он готов принять 3 евро (по 1 евро за каждое оскорбление), то от Далбиньша — 100 евро. Если компенсацию за моральный ущерб от Ланги Гомберг просит суд перечислить на счет Государственного центра языка, то аналогичную компенсацию от Далбиньша — на счет организации «Хочу помочь беженцам».

И в обоих случаях Гомберг требует от истцов возместить юридические расходы, которые составят не менее 1500 евро.

Также в своем посте Гомберг сообщил, что «на Валтса Далбиньша в интернете выползают разные сайты, в том числе его личный блог, озаглавленный по-английски «I hate Russians since I was born». Русских ненавижу с рождения». Так что портрет этого господина вырисовывается довольно выпукло.