Все, кроме Донбасса и еще пары пунктов. О чем договорились Трамп и Зеленский во Флориде

Великолепный разговор почти обо всем

Перед встречей с Дональдом Трампом Владимир Зеленский говорил, что это будет «один из самых активных дипломатических дней года», при этом «многое» может решиться еще в 2025-м.

Переговоры американской и украинской делегаций в частной резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго продолжались около трех часов. По их итогам Трамп сразу заявил, что они были «прекрасными» и что это был «великолепный разговор», который значительно приблизил окончание российско-украинской войны.

По его словам, мирное соглашение близко, стороны согласовали порядка 95% условий. Впрочем, сам же он и добавил, что не решенным остался ключевой вопрос — кому будут принадлежать регионы Донбасса.

Этот вопрос Дональд Трамп назвал «важнейшим», и здесь стороны, по его мнению, пока еще «приближаются к соглашению».

Владимир Зеленский по итогам переговоров дал понять, что вопрос Донбасса все еще максимально актуален, и позиция Украины по этому поводу «ясна и отличается от российской».

Для Украины, заявил после переговоров Зеленский, «ключевым этапом на пути к достижению прочного мира» являются гарантии безопасности для страны, а не территориальный вопрос.

Он уточнил, что украинская команда продолжит работать над этим пунктом соглашения с европейскими политиками, но там, по его словам, предстоит «завершить все обсуждавшиеся вопросы», а произойти это может в ближайшие недели.

Трамп и после переговоров настаивал, отвечая на вопросы СМИ, что заключить сделку по территориям лучше как можно быстрее. Он сказал, что Украина проявила «большую храбрость <…> и нанесла огромный ущерб [противнику]», но конфликту «пора положить конец».

Президент США даже сказал о готовности выступить перед парламентом Украины, объясняя необходимость мирного соглашения. Владимир Зеленский на это дипломатично ответил: «Вам всегда рады».

Донбасс — и «не мешкая»

Россия считает вопрос принадлежности регионов Донбасса главным для себя. Владимир Путин высказал свою позицию в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, состоявшимся в тот же день незадолго до встречи с Зеленским.

Путин призвал Трампа ориентироваться на «понимания», достигнутые между ними в Анкоридже — хотя о важных договоренностях тогда не сообщалось. А его помощник Юрий Ушаков озвучил главное требование российской стороны: Киев должен принять «смелое, ответственное политическое решение <…>, касающееся Донбасса».

«Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая», — заявил Ушаков.

По словам Ушакова, Путин и Трамп планируют созвониться еще раз — уже по итогам переговоров во Флориде.

«Я ему верю»

И Дональд Трамп, и Владимир Зеленский говорят всего о неделях, по истечении которых можно ждать решений, которые остановят войну.

Но это опять не касается Донбасса — Владимир Зеленский настаивает на своем, говоря, что этот вопрос должен быть решен народом Украины или его избранными представителями.

Это потенциально ставит договаривающиеся стороны в тупик — Украина требует прекращение огня на время подготовки и проведения голосования, Россия отказывает ей в этом, а Путин уже несколько раз повторял, что получения этих территорий он может добиться и военным путем.

Украинский президент добавил, что любой из пунктов обсуждаемого сейчас мирного соглашения может быть вынесен как на референдум, так и на рассмотрение парламентом страны.

Трамп не исключил, что непредвиденные проблемы еще могут возникнуть. По его словам, любой пункт из мирного плана «возможно, окажется очень важным» и расстроит все соглашение целиком.

Отвечая на вопрос, как скоро может завершиться война, Трамп вновь сказал о ясности, которая должна наступить в течение нескольких недель. По его словам, в ближайшем будущем вполне вероятна уже трехсторонняя встреча между США, Украиной и Россией: «Путин хочет, чтобы это произошло. Он мне очень четко сказал, я ему верю».

Как реагируют другие стороны на встречу Зеленского и Трампа

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после видеоконференции с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским написала в соцсети X: «Европа готова продолжать работу с Украиной и нашими американскими партнерами, чтобы закрепить прогресс [достигнутый на переговорах]. Главное в этих усилиях — это чтобы с первого дня были железные гарантии безопасности».

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера, также принимавшего участие в видеоконференции, заявил, что и Стармер, и европейские лидеры «подчеркнули важность твердых гарантий безопасности и вновь заявили о безотлагательности прекращения этой варварской войны как можно скорее». «Премьер-министр подчеркнул приверженность Соединенного Королевства тесной работе с партнерами, с тем чтобы сохранить набранный темп в ближайшие дни», — добавил представитель Даунинг-стрит.

С российской стороны реакция пока ограничилась постом в X спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, который поблагодарил президента Трампа. «Весь мир ценит мирные усилия президента Трампа и его команды», — написал Дмитриев по-английски.