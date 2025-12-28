Ночной хаос в Рижском аэропорту: рейсы перенаправили аж в Данию, люди спали на полу

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье многие жители Латвии и пассажиры сообщали о самолётах, которые были вынуждены кружиться над Ригой, потому что не могли совершить безопасную посадку.

Один из пассажиров, летевший из Дубая, около 1:30 охарактеризовал ситуацию как "невесёлую", поскольку его самолёт пытался сесть в экстремальных условиях.

Многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. В частности, борт из Брюсселя после двух неудачных попыток сесть в Риге отправили в Вильнюс. Пассажиры сообщали, что около 5:30 получили информацию - в Ригу придётся добираться своими силами.

Ещё более критическая ситуация сложилась с бортом, летевшим из Мальты: по словам пассажиров, его направили аж в Данию. Одна из пассажирок жаловалась в соцсетях, что, несмотря на обещанную гостиницу, люди не получили даже воды для питья и были вынуждены ночевать в аэропорту на полу.

Другие хвалят пилотов за мастерство. Например, пассажиры выразили публичную благодарность экипажу рейса Ryanair Осло - Рига за "отличную посадку" в сложных условиях.

Согласно оперативной информации на сайте аэропорта Риги, сбился график как прибытия, так и убытия, многие самолёты опаздывали.

Аэропорт призывает пассажиров следить за обновлением информации на сайте и учесть, что сильный ветер, который ещё не совсем утих, может влиять на график полётов.