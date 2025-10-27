Вряд ли война в Украине закончится в следующем году: Ринкевич

Президент сказал, что все мирные усилия в настоящее время упираются в нежелание России заключать соглашение, если Украина, по сути, не капитулирует, но такой сценарий невозможен для Украины и Запада.

Поэтому Запад должен продолжать оказывать максимальное экономическое давление на Россию, продолжать военную поддержку Украины и работать с Украиной и Молдовой, чтобы сблизить их с Европой, сказал Ринкевич.

Президент считает, что в обозримом будущем Запад придет и к решению об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

