Врезался в дерево и погиб: ДТП в Краславе

Авария произошла в воскресенье утром. Предполагается, что водитель автомобиля "Toyota" не справился с управлением транспортным средством, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Полиция расследует обстоятельства аварии.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, пострадали в авариях 10 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 492 протокола, в том числе 271 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато два административных и пять уголовных дел.