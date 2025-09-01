Полный переход на латышский: в школах возникли проблемы

Как сообщает передача Латвийского телевидения "de facto", серьезные проблемы выявлены примерно в трети школ, которые ранее предлагали программы образования нацменьшинств.

"Думаю, единая школа появится тогда, когда в школах удастся создать некую латышскую культуру, которая не сводится только к развешенным на стенах куплетам народных песен. Мне кажется, латышская культура в школе будет тогда, когда, например, работница столовой по-латышски будет спрашивать у школьника, что он хочет", - говорит молодой учитель латышского языка и литературы Даниэл Кевин Берканс.

Еще во время учебы он три года проработал в одной из школ нацменьшинств в Риге, в том числе в период, когда обучение должно было вестись только на латышском языке. Учитель не ожидал, что значительной части детей, при этом разного возраста, придется преподавать самые основы языка, поэтому, по его мнению, говорить о "единой" школе пока преждевременно.

Проблемы сохраняются и в дошкольном образовании - есть детские сады, где русский язык звучит чаще, чем следовало бы ожидать.

Своим негативным опытом в передаче поделилась и одна из мам, пожелавшая остаться анонимной. Она отдала дочь учиться в бывшую школу нацменьшинств, формально уже ставшую единой. Однако оказалось, что на практике многие учителя, хотя и владевшие латышским языком, на нем не говорили. Переписка в родительской группе в "WhatsApp" велась преимущественно по-русски.

За два года уровень владения латышским у ее дочери настолько снизился, что родители решили перевести ее в другую школу. "Я действительно считаю, что государство этих детей обокрало - они не получают качественного образования", - не скрывала разочарования мама школьницы.

