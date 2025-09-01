Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полный переход на латышский: в школах возникли проблемы

© LETA 1 сентября, 2025 13:27

Новости Латвии 0 комментариев

С началом нового учебного года в Латвии формально завершается переход на обучение только на государственном языке. Однако ответственные должностные лица признают, что для достижения целей реформы на практике потребуется больше времени.

Как сообщает передача Латвийского телевидения "de facto", серьезные проблемы выявлены примерно в трети школ, которые ранее предлагали программы образования нацменьшинств.

"Думаю, единая школа появится тогда, когда в школах удастся создать некую латышскую культуру, которая не сводится только к развешенным на стенах куплетам народных песен. Мне кажется, латышская культура в школе будет тогда, когда, например, работница столовой по-латышски будет спрашивать у школьника, что он хочет", - говорит молодой учитель латышского языка и литературы Даниэл Кевин Берканс.

Еще во время учебы он три года проработал в одной из школ нацменьшинств в Риге, в том числе в период, когда обучение должно было вестись только на латышском языке. Учитель не ожидал, что значительной части детей, при этом разного возраста, придется преподавать самые основы языка, поэтому, по его мнению, говорить о "единой" школе пока преждевременно.

Проблемы сохраняются и в дошкольном образовании - есть детские сады, где русский язык звучит чаще, чем следовало бы ожидать.

Своим негативным опытом в передаче поделилась и одна из мам, пожелавшая остаться анонимной. Она отдала дочь учиться в бывшую школу нацменьшинств, формально уже ставшую единой. Однако оказалось, что на практике многие учителя, хотя и владевшие латышским языком, на нем не говорили. Переписка в родительской группе в "WhatsApp" велась преимущественно по-русски.

За два года уровень владения латышским у ее дочери настолько снизился, что родители решили перевести ее в другую школу. "Я действительно считаю, что государство этих детей обокрало - они не получают качественного образования", - не скрывала разочарования мама школьницы.

(Lsm.lv)

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

