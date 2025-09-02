Своя кровиночка: куда мэр Риги съездил на 1 сентября

На мероприятии он стоял у вымпела школы рядом со своим сыном.

Кроме того, мэр вместе с сыном побывал в детском саду, куда ходили все трое детей Клейнбергса:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viesturs Kleinbergs (@vkleinbergs)

Кроме того, мэр съездил в школу им. Наталии Драудзини, которую закончил он сам. Там, кстати, в этом году провели масштабный ремонт.

"Горячо приветствую всех рижан в новом учебном году – учителей, школьников, студентов, родителей и даже самых маленьких, которые только начинают ходить в детский сад.

В Риге есть любознательные дети, творческая молодёжь и прекрасные учителя. Вместе вы – основа Риги и те, кто формирует наш город.

Успешного вам нового учебного года!", - пожелал мэр рижанам.

Отметим, что у мэра трое детей.