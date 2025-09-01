Всё на латышском и без мобильников: что нового в новом учебном году?

1 сентября двери откроют 477 общеобразовательных учреждений самоуправлений - 25 начальных, 239 основных и 183 средние школы, 30 государственных гимназий и 37 специальных учебных заведений. Также в новом учебном году будут работать 76 частных школ.

В 53 профессиональных учебных заведениях будут обучаться около 28 000 учащихся, из них примерно 10 000 в этом году начнут учебу на первом курсе.

В учебных заведениях, реализующих программы основного образования нацменьшинств, завершится переход на обучение только на латышском языке. С 1 сентября обучение на латышском языке начнут 4-е и 7-е классы, которые до сих пор учились по программам для нацменьшинств. Параллельно в латвийских школах начнется постепенный отказ от русского языка как второго иностранного. Учащиеся 4-х классов в этом году будут изучать только английский язык как первый иностранный, а в 2026/2027 учебном году начнут изучать второй иностранный язык - один из официальных языков стран Европейского союза или Европейской экономической зоны либо иностранный язык, изучение которого регулируется межправительственными соглашениями в области образования.

Еще одним нововведением в этом учебном году станет запрет на использование мобильных телефонов в школах до 6-го класса, если только они не нужны для освоения учебной программы. Условия и порядок использования телефонов будут устанавливать сами учебные заведения.

