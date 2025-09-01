Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Самолёт Урсулы фон дер Ляйен экстренно сел из-за козней Москвы (1)

Редакция PRESS 1 сентября, 2025 23:39

Выбор редакции 1 комментариев

Самолет, на борту которого находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, был вынужден совершить посадку в Болгарии из-за помех с GPS, вероятно вызванных Россией, сообщает Financial Times.

Сообщается, что при совершении аварийной посадки пилоты из-за сбоев GPS были вынуждены использовать бумажные карты. Болгария подтвердила инцидент и добавила, что с февраля 2022 года наблюдается значительный рост числа случаев помех GPS.

Как уже сообщалось что в первые три месяца этого года в воздушном пространстве Латвии было зафиксировано 290 случаев сбоев в работе глобальной системы спутниковой навигации, что на 55,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают представители VAS «Latvijas gaisa satiksme» (LGS).

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

