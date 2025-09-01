Сообщается, что при совершении аварийной посадки пилоты из-за сбоев GPS были вынуждены использовать бумажные карты. Болгария подтвердила инцидент и добавила, что с февраля 2022 года наблюдается значительный рост числа случаев помех GPS.
Как уже сообщалось что в первые три месяца этого года в воздушном пространстве Латвии было зафиксировано 290 случаев сбоев в работе глобальной системы спутниковой навигации, что на 55,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают представители VAS «Latvijas gaisa satiksme» (LGS).
❗️The plane Ursula von der Leyen was on was forced to land in Bulgaria due to suspected Russian GPS interference - Financial Times.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 1, 2025
There are reports that the pilots even had to use paper maps due to GPS jamming as they made the emergency landing.
