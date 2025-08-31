«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО)

На сайте доставки Wolt, по словам Лиене, всё на фото выглядело иначе, правда, в описании не было указано, что входит в детскую порцию. Комментаторы предполагают, что мясо по дороге съел курьер.

Лиене отвечат: "Мне тоже так казалось, но я отправила в саппорт фото, они сказали, что якобы связались с Ausmeņa и что всё так и должно быть". На вопрос, а разве не должны были быть картошка фри и мясо, ответили, что не должно.

А что думают комментаторы?

- Они кладут в две коробки - в одной салат/овощи, в другой мясо и картошка фри. У вас курьер спёр коробку с мясом.

- Мы заказывали. Не хватает ещё одной коробки, в ней картошка фри, мясо и отдельно томатный соус.

- Котлету кто-то по дороге съел.

- В вашем возрасте не стоило бы верить саппорту в Wolt.

- В этой коробке всего хватает - это правда. Но только ПОЛОВИНА правды, потому что ВТОРОЙ коробки у вас НЕТ. Надо было спросить, где картошка и мясо?

- Меню под названием "Обрезки".

- Зато огурчики в форме звёздочки!

- За 5 евро - реально крейзи. Я раньше жила в городе, где создали Ausmeņa, в Риге после нескольких попыток перестали у них заказывать, нет того качества, какое есть в Резекне или было в самом начале в Риге, с годами становится всё плачевнее.

- У нас сегодня тоже "удачный" день доставки от wolt.latvija/mysushi.latvia. Заказали роллы и суп с лососем и кимчхи. В результате получили бульон сомнительного качества (как из пачки с растворимым раменом) и листья нори. Лосось решил к нам не ехать.

- Это что такое? С тем же успехом огурец и помидор можно нарезать самому. Наглость какая-то.

- Ну, за 5 евро выходит 1 кг моркови, 1 кукурузный початок, 1 кг помидоров, 1 кг огурцов. Это я так считаю, потому что сейчас сезон. Нет, ну нарезать и положить в коробку - это тоже работа, но это уж слишком дорого.

- Ну, конечно, саппорт скажет, что всё в порядке, потому что тогда пришлось бы искать Хасана.

- Там бот отвечает.

- Выглядит здоровой пищей, но цена не выше 1,5 евро.

- 5 евро за это вот? Потому что огурцы порезаны в форме звезды, определённо.

- Люди разучились сами резать овощи... Вот мастера и берут зверские деньги за ручную работу.

- А не легче было связаться с самим Ausmeņa Kebabs?

- Кто детям заказывает что-то из кебабов? Особенно дама, которая должна уметь из ничего слепить салат. Без комментариев. Если не нравится, что вас обдурили, берите инициативу в свои руки.

- Я увидела это и вспомнила свою печальную историю с супом. В Лиепае заказывала суп мисо с тигровыми креветками, у меня ни одной креветки не было, оставила фидбэк ресторану, и с того раза всегда, когда заказываю суп мисо, он состоит в основном только из креветок.

- Для садовых гномов самое то. Но не для людей.

- Так выходит, что вы не знали, что будет есть ваш ребёнок - своего рода Mystery box. Заказывать неизвестно что - результат именно такой и будет. Но это ненормально.

- Мне кажется, что мы могли бы вернуться к тем временам, когда выходили из дома, чтобы поесть. Или готовили сами.