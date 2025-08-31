Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Решено, немецкие солдаты в Украину не поедут: Bild (1)

Редакция PRESS 31 августа, 2025 19:11

Важно 1 комментариев

Правительство Германии сняло с повестки вопрос возможной отправки военного контингента в Украину по завершении войны с Россией. Как сообщает Bild со ссылкой на источники, Берлин решил сосредоточиться на финансовой и военной поддержке ВСУ.

По данным издания, канцлер Фридрих Мерц ранее допускал возможность направить немецких солдат для контроля за соблюдением перемирия после саммита в Вашингтоне с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Однако отсутствие готовности Москвы к переговорам убедило руководство ФРГ, что Кремль намерен продолжать боевые действия.

В правительстве подчеркивают: участие немецких войск в миротворческой миссии исключено «до дальнейшего уведомления». Решение может измениться только при активных действиях США или прекращении агрессии со стороны России.

Берлин намерен продолжать укреплять украинскую армию: финансировать выплаты военным, развивать совместное производство оружия и поддерживать обороноспособность страны в случае прекращения огня.

Тем временем идея международной миротворческой миссии остается в подвешенном состоянии. Изначально обсуждалось участие до 30 тысяч военных из более чем 30 стран, но сейчас речь идет о 6–10 тысячах. Великобритания, в частности, скорректировала планы и сосредоточится на обеспечении воздушной безопасности, обучении ВСУ и разминировании Черного моря.

США, по данным Bloomberg, ограничатся разведывательной и технической поддержкой, а также поставками вооружений, включая системы ПВО. Кроме того, Дональд Трамп рассматривает возможность привлечения американских частных военных компаний.

«Спасибо глупым налогоплательщикам, жизнь удалась!» В соцсети критикуют Чакшу и Рейрса (ФОТО) (1)

Важно 18:18

Важно 1 комментариев

На баскетбольных матчах в арене "Рига" в первом ряду среди публики, на самых дорогих местах, были замечены министр образования Анда Чакша и экс-министр финансов Янис Рейрс.  Этот факт не мог пройти мимо соцсетей. 

На баскетбольных матчах в арене "Рига" в первом ряду среди публики, на самых дорогих местах, были замечены министр образования Анда Чакша и экс-министр финансов Янис Рейрс.  Этот факт не мог пройти мимо соцсетей. 

Читать

«Русские тупые как валенки», «Латыши давно в меньшинстве»: люди делятся опытом общения (1)

Важно 17:19

Важно 1 комментариев

В соцсети Threads возникла дискуссия в связи с постом Оскара, который поделился увиденным и услышанным: "Сегодняшнее наблюдение в аптеке. Заходит тётушка. Фармацевт к ней любезно обращается: Labdien, lūdzu! Тётушка, с сердитым выражением лица: "Что? А?..""

В соцсети Threads возникла дискуссия в связи с постом Оскара, который поделился увиденным и услышанным: "Сегодняшнее наблюдение в аптеке. Заходит тётушка. Фармацевт к ней любезно обращается: Labdien, lūdzu! Тётушка, с сердитым выражением лица: "Что? А?..""

Читать

Жители Латвии в Европе — одни из тех, кто меньше всего доволен своей финансовой ситуацией (1)

Новости Латвии 17:10

Новости Латвии 1 комментариев

Удовлетворённость финансовой ситуацией в целом высока в Северной и Западной Европе, ниже всего - в странах-кандидатах на вступление в ЕС. При этом, несмотря на сильную экономику, в Германии уровень удовлетворённости сравнительно низок. Согласно данным официального статистического бюро ЕС "Евростат", финансовая ситуация имеет решающее значение для удовлетворённости жизнью в целом, пишет Neatkarīgā.

Удовлетворённость финансовой ситуацией в целом высока в Северной и Западной Европе, ниже всего - в странах-кандидатах на вступление в ЕС. При этом, несмотря на сильную экономику, в Германии уровень удовлетворённости сравнительно низок. Согласно данным официального статистического бюро ЕС "Евростат", финансовая ситуация имеет решающее значение для удовлетворённости жизнью в целом, пишет Neatkarīgā.

Читать

С чего начнётся осень в Латвии: синоптики обещают потепление, а что с дождями? (1)

Важно 16:40

Важно 1 комментариев

В День знаний метеорологи прогнозируют приятную погоду. Будет преимущественно облачно, но начиная с середины дня постепенно станет проясняться. Небольшой дождь возможен лишь в отдельных регионах. Будет дуть слабый ветер, ночью и утром местами в западных и центральных районах образуется густой туман.

В День знаний метеорологи прогнозируют приятную погоду. Будет преимущественно облачно, но начиная с середины дня постепенно станет проясняться. Небольшой дождь возможен лишь в отдельных регионах. Будет дуть слабый ветер, ночью и утром местами в западных и центральных районах образуется густой туман.

Читать

Просвещаемся: для жильцов многоэтажек проведут вебинар о бомбоубежищах (1)

Важно 16:20

Важно 1 комментариев

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

Читать

«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО) (1)

Важно 16:06

Важно 1 комментариев

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

Читать