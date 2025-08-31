По данным издания, канцлер Фридрих Мерц ранее допускал возможность направить немецких солдат для контроля за соблюдением перемирия после саммита в Вашингтоне с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Однако отсутствие готовности Москвы к переговорам убедило руководство ФРГ, что Кремль намерен продолжать боевые действия.

В правительстве подчеркивают: участие немецких войск в миротворческой миссии исключено «до дальнейшего уведомления». Решение может измениться только при активных действиях США или прекращении агрессии со стороны России.

Берлин намерен продолжать укреплять украинскую армию: финансировать выплаты военным, развивать совместное производство оружия и поддерживать обороноспособность страны в случае прекращения огня.

Тем временем идея международной миротворческой миссии остается в подвешенном состоянии. Изначально обсуждалось участие до 30 тысяч военных из более чем 30 стран, но сейчас речь идет о 6–10 тысячах. Великобритания, в частности, скорректировала планы и сосредоточится на обеспечении воздушной безопасности, обучении ВСУ и разминировании Черного моря.

США, по данным Bloomberg, ограничатся разведывательной и технической поддержкой, а также поставками вооружений, включая системы ПВО. Кроме того, Дональд Трамп рассматривает возможность привлечения американских частных военных компаний.