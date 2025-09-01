Сколько стоит бомбоубежище: опыт Елгавского края

Для усиления внутренней безопасности и защиты жителей в случае угрозы самоуправление реализует проект "Приспособление и оснащение объектов (убежищ) для целей гражданской обороны". В рамках проекта помещения будут оснащены в соответствии с рекомендациями Министерства внутренних дел и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) по минимальным требованиям к убежищам третьей категории для защиты населения в случае катастроф, военного вторжения или войны, воздействия ударной волны и осколков.

По результатам обследования из 26 муниципальных объектов были отобраны восемь приоритетных, которые соответствуют критериям ГПСС. Эти объекты расположены близко к местам проживания людей, чтобы они могли быстро добраться до них после получения сообщения об угрозе. Это дошкольное образовательное учреждение "Saulīte" в Ане, центр социального ухода и реабилитации "Eleja", управление Салгалской волости в Эмбурге, Калнциемская основная школа, дошкольное учреждение "Zīlīte" в Озолниеки, культурный центр Накотне, Вилцская основная школа и народный дом Вирцавской волости.

Из предусмотренных для реализации проекта 358 257 евро финансирование из Европейского фонда регионального развития составляет 311 528 евро, а остальные 15% выделило самоуправление.