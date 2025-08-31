Поезда Vivi могли бы пойти в Болдераю хоть завтра — почему же их не будет?

22 ноября 2024 года Автотранспортная дирекция на заседании Совета по общественному транспорту информировала о том, что работы по строительству Болдерайской линии продлены и будут продолжаться до лета 2025 года, так что предположительно сообщение с Болдераей может быть открыто 1 сентября 2025 года. По этой линии планировалось пустить от 4 до 8 пар рейсов в день.

1 сентября 2025 года - уже завтра, но поезда как не было, так и нет. Председатель правления АО Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс в интервью порталу Delfi сказал, что в Pasažieru vilciens готовы пустить поезда в Болдераю хоть завтра. Но, по его словам, для этого нужно завершить работы по модернизации линии, которые ведёт Latvijas dzelzceļš, а ещё в Pasažieru vilciens должен поступить заказ от Автотранспортной дирекции.

Нынешней зимой в Latvijas dzelzceļš прогнозировали закончить электрификацию 18 км Болдерайской линии в январе 2026 года, однако похоже на то, что прокатиться по ней на поезде можно будет лишь в 2027-м.