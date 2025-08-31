Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поезда Vivi могли бы пойти в Болдераю хоть завтра — почему же их не будет?

Neatkarīgā Rīta Avīze 31 августа, 2025 12:51

0 комментариев

LETA

Жители Болдераи и отдыхающие с нетерпением ждут, когда этот маршрут откроют, пишет "Неаткарига".

22 ноября 2024 года Автотранспортная дирекция на заседании Совета по общественному транспорту информировала о том, что работы по строительству Болдерайской линии продлены и будут продолжаться до лета 2025 года, так что предположительно сообщение с Болдераей может быть открыто 1 сентября 2025 года. По этой линии планировалось пустить от 4 до 8 пар рейсов в день.

1 сентября 2025 года - уже завтра, но поезда как не было, так и нет. Председатель правления АО Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс в интервью порталу Delfi сказал, что в Pasažieru vilciens готовы пустить поезда в Болдераю хоть завтра. Но, по его словам, для этого нужно завершить работы по модернизации линии, которые ведёт Latvijas dzelzceļš, а ещё в Pasažieru vilciens должен поступить заказ от Автотранспортной дирекции.

Нынешней зимой в Latvijas dzelzceļš прогнозировали закончить электрификацию 18 км Болдерайской линии в январе 2026 года, однако похоже на то, что прокатиться по ней на поезде можно будет лишь в 2027-м.

Просвещаемся: для жильцов многоквартирных домов проведут вебинар о бомбоубежищах

16:20

0 комментариев

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО)

16:06

0 комментариев

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

Лидер боснийских сербов Додик: «Буду убеждать Путина поддержать нашу независимость»

14:32

0 комментариев

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

«Проектировал великий интеллектуал»: рижане недоумевают, кто мог так посадить деревья (ВИДЕО)

14:29

0 комментариев

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Axios: Трамп думает выйти из переговоров по Украине

14:22

0 комментариев

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

Депутаты «Стабильности!» предлагают отменить новые ограничения оборота наличных денег

13:59

0 комментариев

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

«Это рабство за еду»: объявление о работе вызвало бурю в интернете

13:42

0 комментариев

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

