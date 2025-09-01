Признать Палестину?! Четыре «нет» Колса на вопрос «а почему бы и нет?»

Как сообщили агентству LETA в офисе политика, евродепутат отмечает, что в сентябре ряд стран, в числе которых Великобритания и Франция, а также Австралия и Канада, готовятся признать государство Палестина в ООН. По его мнению, это делается с целью наказать Израиль за его военную кампанию в секторе Газа.

Колс подчёркивает, что подобные действия искажают концепцию признания государственности. Депутат Европарламента отмечает, что политизация этого процесса в военное время создаёт опасный прецедент: международное право превращается в инструмент временного давления, вознаграждая тех, кто «отвергает мир, и наказывая тех, кто стремится к обеспечению безопасности».

Анализируя основные критерии государственности, депутат Европарламента отмечает, что территориальные границы Палестины до сих пор не определены, а сектор Газа и Западный берег реки Иордан географически и политически разделены. Единого правительства также нет: ХАМАС управляет сектором Газа как террористическим анклавом, а Западным берегом реки Иордан управляет Палестинская администрация – без выборов и реформ с 2006 года.

«Обе структуры не контролируют свою территорию, не способны гарантировать безопасность и часто действуют в противоречии друг с другом. Более того, нет никаких доказательств того, что какая-либо из сторон реализует основополагающий принцип государственности: монополию на законное насилие», – отмечает депутат Европарламента.

По его мнению, признание палестинского государства в таких обстоятельствах означает легализацию дисфункции, которая поддерживается внешней помощью, парализована внутренними конфликтами и манипулируется иностранными государствами, особенно Ираном. Колс обращает внимание на то, что палестинцам неоднократно предлагали консолидировать свою государственность, но каждый раз этого не происходило. Он объясняет это тем, что для палестинских лидеров сохранение конфликта выгоднее государственности.