«Спасибо глупым налогоплательщикам, жизнь удалась!» В соцсети критикуют Чакшу и Рейрса (ФОТО) (1)

Редакция PRESS 31 августа, 2025 13:18

Важно 1 комментариев

LETA

На баскетбольных матчах в арене "Рига" в первом ряду среди публики, на самых дорогих местах, были замечены министр образования Анда Чакша и экс-министр финансов Янис Рейрс.  Этот факт не мог пройти мимо соцсетей. 

В частности, публицист Лато Лапса написал на платформе "Х": "Спасибо вам, глупые налогоплательщики, за сумочку Chanel Чакши - представительницы рака "Единства" - и билет Рейрса в первый ряд! Жизнь удалась!".

Выяснилось, впрочем, что сумочка, скорее всего, изготовлена брендом Furla и стоит "всего" 300 евро - не самая маленькая сумма для многих латвийцев. Но это не помешало пользователям изливать свои эмоции:

- Не имею понятия, сколько стоит барсетка Чакши, но если насчёт 6000 правда, то это вопиюще - человек, всю жизнь работавший на государственных хлебах, способен это выставить, а Силиня рассказывает, что больше ничего не может сэкономить - "Новое единство", горите в адском огне, кретины!

- Будь в Латвии средняя зарплата 5000, тогда грех жаловаться. А так... это не дело.

- Всё равно, сколько, пусть платит за свои деньги, любой евро от налогоплательщиков, потраченный на удовольствия и развлечения, должен быть преступным деянием - но только не в Латвии.

- Поди, в Стамбуле на базаре куплена. Большей части общества этот оригинал не нужен, даже состоятельным людям.

- Такая наглость может быть при высокомерии и слабоумии, когда сумочка - главное, чем гордиться. Жаль, что для женщины главное - не любовь, чтобы помогать детям. Убогая женщина.

- По крайней мере, мы видим, что наши налоги, из которых она получает зарплату, тратятся разумно, и можно согласиться с Силиней, что государство не может сократить расходы...

- Было бы приятно увидеть эти морды за зарешёченным окном вагона для скота.

- А вот министр обороны вместе со всеми в куче стоял, чтобы пройти на арену. А Силиня явилась с четырьмя телохранителями - боится эта коза своего народа.

- Каковы заслуги Рейрса, что ему первый ряд достался? Сильно сомневаюсь, что купил билет за свои деньги.

 

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Просвещаемся: для жильцов многоквартирных домов проведут вебинар о бомбоубежищах (1)

Важно 16:20

Важно 1 комментариев

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО) (1)

Важно 16:06

Важно 1 комментариев

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

Лидер боснийских сербов Додик: «Буду убеждать Путина поддержать нашу независимость» (1)

Мир 14:32

Мир 1 комментариев

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

«Проектировал великий интеллектуал»: рижане недоумевают, кто мог так посадить деревья (ВИДЕО) (1)

Важно 14:29

Важно 1 комментариев

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Axios: Трамп думает выйти из переговоров по Украине (1)

Мир 14:22

Мир 1 комментариев

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

Депутаты «Стабильности!» предлагают отменить новые ограничения оборота наличных денег (1)

Важно 13:59

Важно 1 комментариев

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

«Это рабство за еду»: объявление о работе вызвало бурю в интернете (1)

Важно 13:42

Важно 1 комментариев

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

