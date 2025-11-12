Время менять резину! Летняя начинает скользить уже при +5 градусах

Согласно данным CSDD, в ноябре прошлого года произошло почти на 150 ДТП больше, чем в декабре. Количество аварий могло бы быть меньше, если бы водители вовремя меняли зимние шины.

Зимние шины обязательны в Латвии с 1 декабря. А чтобы перемена погоды не угрожала вождению, рекомендуется поменять их заранее, не дожидаясь последней недели этого месяца.

Уже совсем скоро дневная температура будет чуть выше нуля, а вечером и ночью она будет стремительно падать, с образованием гололеда, который часто будет незаметен. В такие моменты именно от шин будет зависеть, насколько легко удастся справиться с автомобилем.

"Резина летних шин при температуре ниже +5 °C становится жесткой и теряет эластичность, значительно снижая сцепление с дорогой. Зимние шины изготовлены из более мягкого материала, сохраняющего эластичность и на морозе, обеспечивая безопасную управляемость автомобиля. Следует учитывать, что разница в тормозном пути между летними и зимними шинами может достигать 30%, и в ситуации заноса даже незначительная разница зачастую определяет управляемость автомобиля", – предупреждает Кристап Бичевскис, руководитель отдела развития и контроля партнерской сети Gjensidige Latvijas.