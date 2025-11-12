Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Время менять резину! Летняя начинает скользить уже при +5 градусах

12 ноября, 2025

Хотя осень все еще продолжает баловать нас необычно теплыми днями, именно такая погода повышает риск резкого снижения температуры. В результате на проезжей части может неожиданно образоваться черный лед – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий в зимний период.

Согласно данным CSDD, в ноябре прошлого года произошло почти на 150 ДТП больше, чем в декабре. Количество аварий могло бы быть меньше, если бы водители вовремя меняли зимние шины.

Зимние шины обязательны в Латвии с 1 декабря. А чтобы перемена погоды не угрожала вождению, рекомендуется поменять их заранее, не дожидаясь последней недели этого месяца.

Уже совсем скоро дневная температура будет чуть выше нуля, а вечером и ночью она будет стремительно падать, с образованием гололеда, который часто будет незаметен. В такие моменты именно от шин будет зависеть, насколько легко удастся справиться с автомобилем.

"Резина летних шин при температуре ниже +5 °C становится жесткой и теряет эластичность, значительно снижая сцепление с дорогой. Зимние шины изготовлены из более мягкого материала, сохраняющего эластичность и на морозе, обеспечивая безопасную управляемость автомобиля. Следует учитывать, что разница в тормозном пути между летними и зимними шинами может достигать 30%, и в ситуации заноса даже незначительная разница зачастую определяет управляемость автомобиля", – предупреждает Кристап Бичевскис, руководитель отдела развития и контроля партнерской сети Gjensidige Latvijas.

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Велено извиниться и заплатить: Гомберг выиграл суд у Лианы Ланги
Велено извиниться и заплатить: Гомберг выиграл суд у Лианы Ланги

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

21:05

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

20:56

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

20:41

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

20:27

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

19:55

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

19:55

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

19:49

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

