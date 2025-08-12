Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Врачи против раскрытия диагнозов в больничных. Минздрав — настаивает

© LETA 12 августа, 2025 12:57

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская ассоциация семейных врачей выступила против предложения Минздрава указывать диагноз и его код в больничных листах в системе e-veselība. По мнению медиков, это создаст дополнительные бюрократические нагрузки и повысит риск неправомерного использования конфиденциальных данных.

Предложение Минздрава (VM) об обязательном указании диагноза в больничных листах вызвало шквал возражений от профессиональных организаций. Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре напомнила, что аналогичную позицию ранее выразили и Латвийская ассоциация сельских семейных врачей, и Латвийское врачебное общество.

Сейчас данные о диагнозах уже передаются в Национальную службу здравоохранения через амбулаторные талоны. В LĢĀA считают, что дублирование информации в двух системах увеличит нагрузку на врачей, не давая ощутимого результата. Кроме того, один больничный часто связан с несколькими диагнозами и состоянием пациента в контексте условий работы, а не только с одной болезнью.

Ассоциация подчёркивает, что информация о диагнозах должна быть доступна только медсектору, а предложение Минздрава назвала «имитацией деятельности». Вместо этого семейные врачи предлагают искать способы более раннего возвращения людей к работе хотя бы на частичную ставку.

В Минздраве поясняют, что цель нововведения — улучшить анализ причин выдачи больничных и создать более информированную политику в сфере здравоохранения. По словам госсекретаря Агнесе Валиулиене, речь может идти не о детальных диагнозах, а о более общих категориях заболеваний. Работодатели к такой информации доступа не получат.

Согласно данным VM, в 2023 году в 80,4% случаев причиной выдачи больничного в системе указано «другое», что затрудняет статистический анализ. Ведомство также рассматривает возможность аннулирования больничных, в которых долго не обновляется информация, и механизмов, снижающих мотивацию оформлять их на максимальный срок.

В прошлом году Инспекция по труду рассмотрела 495 жалоб работодателей на, возможно, неправомерно выданные больничные, в 32,4% случаев были приняты корректирующие меры.

