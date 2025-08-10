«Вполне логичное» место. Путин и Трамп встретятся на Аляске

Дату и место объявил ночью субботы по московскому времени сам Трамп.

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил договоренность и назвал Аляску «вполне логичным местом» для такого саммита, хотя Путин прежде говорил об Объединенных Арабских Эмиратах как о «подходящим месте».

Президенты собираются обсудить перемирие в Украине и «обмен территориями», анонсировал повестку саммита Трамп.

«Моя долгожданная встреча с президентом России Владимиром Путиным произойдет в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска. Детали последуют. Спасибо за внимание к теме!» — написал Трамп в своих соцсетях.

Место и дату вскоре подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — так Ушаков объяснил выбор места встречи глав двух стран.

Россию и США отделяет друг от друга Берингов пролив шириной менее 100 км. Аляска — ближайший к России штат США. Эту территорию, открытую российскими путешественниками в начале XVIII века, Российская империя продала Соединенным Штатам в 1867 году за 7,2 млн долларов (порядка 130 млн долларов в ценах 2023 года).

Это будет первая личная встреча Трампа и Путина после возвращения американского президента в Белый дом и начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Последний раз они общались на полях саммита G20 в июне 2019 года в японской Осаке, а после переизбрания Трампа на второй президентский срок несколько раз разговаривали по телефону. Президент США, поначалу крайне положительно отзывавшийся об этих разговорах, позднее стал проявлять признаки разочарования тем, что они никак не влияют на ход войны России против Украины, и даже назвал их «бессмысленными».

Владимир Путин не был в США с 2015 года, когда он прилетал в Нью-Йорк на генассамблею ООН и встречу с президентом США Бараком Обамой. В 2021 году он встречался с предшественником Трампа на посту президента Джо Байденом, но не в США, а в Швейцарии.

Как объявил Ушаков, «президенты сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Трамп, говоря о будущей встрече, ранее сказал, что на повестке будет в том числе «обмен территориями [между Россией и Украиной], который будет выгоден обеим сторонам».

Трамп не привел подробностей, но накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Путин якобы готов пойти на перемирие в обмен на отказ Украины от Донецкой и Луганской областей, значительную часть территории которых контролирует сейчас Россия.

Киев пока не комментировал планы президента США обсудить условия перемирия и обмена территориями с Путиным. Ранее президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Украина должна участвовать во всех переговорах, предметом которых является будущее страны.

Трамп объявил место и дату встречи c российским президентом, когда в США еще было 8 августа. В этот день истекает срок, который президент США установил для достижения Москвой договоренности о перемирии с Киевом. В противном случае Трамп обещал ввести против торговых партнеров России вторичные санкции. Ни до, ни после момента сообщения о месте и дате встречи с Путиным Трамп о своем ультиматуме не вспомнил.

Москва и Вашингтон несколько дней держали в секрете место и дату будущего саммита. О встрече двух президентов, очевидно, удалось договориться во время очередной поездки в Россию на встречу с Путиным спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа 6 августа.

На следующий день помощник Путина Юрий Ушаков сказал журналистам: место встречи Путина и Трампа «в принципе согласовано», но дату еще предстоит определить, как вариант рассматривается следующая неделя.

Однако в тот же день источники ABC News и New York Post в Белом доме рассказали, что Вашингтон не подтверждает заявления Кремля о достижении договоренности о месте встречи.

В отсутствие определенности источники мировых СМИ в четверг называли самые разные даты и локации предстоящего саммита. Встреча Путина и Трампа может пройти в понедельник, 11 августа, одно из обсуждаемых мест — Рим, утверждали источники Fox News. Это будет точно не в Европе, сразу опроверг их источник ТАСС.

США все еще работают над выбором места проведения встречи, среди возможных вариантов — Объединенные Арабские Эмираты, Рим и Венгрия, утверждал источник CBS News. Собеседник Fox News добавил в этот список Швейцарию.

Сам Путин еще в четверг называл «вполне подходящим местом» встречи ОАЭ — президент этой страны Мухаммед Аль Нахайян в это время стоял рядом с ним после переговоров в Кремле. Трамп, в свою очередь, обещал, что это будет «очень популярное» место.

Дональд Трамп начал неделю с предупреждения Путину: согласитесь на прекращение огня до пятницы или столкнетесь с дополнительными санкциями. Но даже несмотря на то, что его терпение иссякло, президент США решительно отказался от экономических угроз и вместо этого поддержал идею встречи с Владимиром Путиным для заключения соглашения [об условиях перемирия Москвы и Киева].

Пока неясно, примут ли Украина и европейские союзники такое соглашение. Во время встречи, на которой было объявлено о заключении экономического соглашения между президентами Армении и Азербайджана, Трамп дал понять, что готов передать Путину контроль над украинской территорией.

«Будет некоторый обмен территориями в интересах обеих сторон, но мы поговорим об этом позже или завтра», — сказал Трамп журналистам.

Любые территориальные уступки со стороны Киева могут быть расценены как победа Путина. Но для Трампа, самопровозглашенного мастера «сделок», перспектива лично выступить посредником в достижении перемирия может затмить любые опасения по поводу того, что его могут посчитать уступившим требованиям Путина.

На вопрос, планирует ли он в ближайшем будущем встречу для заключения соглашения между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп ответил журналистам: «Мой инстинкт подсказывает мне, что у нас есть шанс».