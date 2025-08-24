Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Больше всего латвийских граждан зарегистрировано в Великобритании - 100 тысяч 374 человек. На втором месте - Германия (26 тысяч 786), на третьем - Ирландия (24 тысячи 101).

Много обладателей латвийского гражданства и в России - 5317 человек. Есть они и в Белоруссии - 1108 человек. Это при том, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года латвийские официальные учреждения регулярно призывают латвийцев не ездить ни в Россию, ни в Белоруссию.

По одному гражданину Латвии проживает в таких государствах, как Замбия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис и др.