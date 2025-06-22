Он пишет: "Почему в вашем кафе обслуживание происходит ТОЛЬКО на русском языке, как в каком-то Кислодрищенске??? Просьба к Центру госязыка немедленно проверить столовую в ДБДД. Абсолютно неприемлемо, что госпредприятие обслуживает латышских клиентов на русском языке!"

Среди комментаторов отметилась и депутат Рижской думы Лиана Ланга: "Леопольд, напиши заявление в Центр госязыка, твита недостаточно. Спасибо, что участвуешь! #ДерусифицируйЛатвию".

В комментариях также выражают поддержку, сомнения и возражения. Приводим наиболее приличные из них:

- Надо будет сходить. Выглядело вкусно.

- Я вижу названия блюд только на латышском... Что касается качества, в комментах вижу и хвалебные отзывы.

- ДБДД, почему в вашем учреждении навязываются с третьим госязыком? Требуете правил, а сами открыто их нарушаете!

- С каких пор кафе - это госпредприятие?

- Сильно субъективный пост! Посещаю это кафе чуть ли не через день! Все работники говорят по-латышски. Да, я слышала, что людей, не говорящих по-латышски, обслуживают и на русском языке, но сказать, что заставили говорить по-русски, это ложь! Еда качественная и разнообразная.

- Стоны очередного дитяти природы... Уе...н, так не ходи в это кафе. ДБДД нет никакого дела до него, это частное предприятие, которое арендует помещения у ДБДД. А если клиент говорит на иностранном языке и буфетчица этим языком владеет, то она его обслужит, чтобы ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, а не начнет драться с клиентом.

- Наверняка питание обеспечивает какое-нибудь SIA , кафе вовсе не принадлежит ДБДД. Если можно хорошо поесть, мне совершенно все равно, на каком языке там говорят. Главное, чтобы я получил то, чего хочу.

(Иллюстративное фото.)