Желающим арендовать электросамокат придется выполнять тест на реакцию: как это будет?

Согласно закону о дорожном движении на электросамокате уже запрещено ездить, будучи пьяным или под воздействием одурманивающих веществ, и Госполиция уполномочена штрафовать нарушителей.

По данным статистики, хотя число нарушений в последние годы имеет склонность к спаду, все еще много тех, кто ездит на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения.

В этой связи Минсообщения выступило с инициативой ввести тесты на реакцию.

Замдиректора департамента услуг общественного транспорта Минсообщения Янис Калниньш поясняет, как это будет выглядеть на практике: "Прежде чем получить услугу через мобильное приложение, надо будет заполнить тест, который проверяет, есть способность реагировать или ее нет. Если употреблял одурманивающие вещества, время реакции будет дольше и, возможно, услуга будет недоступна. Это может быть, например, светофорный тест, где надо успеть за определенное время нажать кнопку".

В Сейме при рассмотрении во втором чтении поправок к закону о дорожном движении предложение было поддержано.

Экс-министр сообщения, а ныне глава комиссии Сейма по народному хозяйству Каспарс Бришкенс по этому поводу высказался: "По сути, мы идем к тому, чтобы поставщики услуг общего пользования были обязаны в свои приложения внедрить эти тесты на реакцию - в ограниченные, определенные часы суток, скорее всего, по выходным".

Главная цель состоит в том, чтобы отсеять потенциально опасных водителей электроскутеров. Разного рода тесты уже применяются во всем мире, и несколько поставщиков услуги по прокату электросамокатов в Латвии подтвердили, что располагают такими технологиями.

Представитель компании Bolt Роналдс Аболс также высказал свое мнение: "Мы согласны, что необхоимо улучшить безопасность движения и сократить число нарушений, связанных с передвижением на самокатах в пьяном виде. В то же время мы считаем, что такие проверки будут эффективны лишь тогда, если их разработка и внедрение будут едиными для всей отрасли".

Планируется, что закон в третьем, то есть окончательном чтении Сейм примет осенью, переходный период продлится до следующей весны, когда тесты должны будут заработать в реальной жизни. Конкретные решения, какими будут эти тесты на реакцию, должны будут принять поставщики услуг.