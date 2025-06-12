«Возможно, настанет период жестких решений»: Раевский сравнил хаос на выборах с Чернобылем

Сегодняшнее утро в Сейме должно было начаться с голосования за отставку главы Центризбиркома. Но поздно вечером Кристине Саулите опередила депутатов и сама ушла с этой должности, последовав примеру министра по делам самоуправлений.

Если бы она сама не ушла, то ее бы «ушли», считает Раевский. По его мнению, попытки Саулите переложить ответственность за сбой в работе системы подсчета голосов на других — совершенно необоснованны. «Госпожа Саулите имела огромный мандат. У нас в стране немного должностных лиц, которые избираются парламентом. Она имела все полномочия управлять процессом, она могла всех “построить” уже с понедельника, когда начались проблемы с электронной системой. Но этого сделано не было», — говорит Раевский.

Он считает, что серия отставок высоких должностных лиц в связи с выборами — лишь начало процесса.Теперь очередь за детальным разбором — что именно привело к сбою в системе подсчета голосов.

«При крупных авариях нужно разбирать инцидент поминутно. В целом эта ситуация может пойти системе на пользу. Так, после Чернобыльской аварии ядерная энергетика стала более защищенной», — говорит политтехнолог.

Он вполне допускает, что по требованию некоторых кандидатов и партий может быть проведен пересчет голосов. «Заодно проверят, заработает ли система на этот раз», — иронизирует специалист.

Что касается коалиции в Рижской Думе, то ее работа, по мнению Раевского, не будет легкой.

«На вершине Олимпа четыре партии. Быстро создать коалицию и при этом не перессориться — задача не из легких. В этой ситуации каждый понимает, что незаменим». Раевский предполагает, что переговоры могут быть очень сложными, а борьба за посты — отчаянной.

Каким будет курс новой коалиции? «Сейчас мы видим — улицы асфальтируют, дома строят, какие-то инвестиции в Ригу приходят. Главное, чтобы все это не остановилось. Возможно, настанет период жестких решений. Многое будет зависеть от того, кто будет руководить Ригой».