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Возможно, найден источник заражения: у работников молочного предприятия выявлена инфекция E. coli (Дополнено) (1)

Редакция PRESS 11 апреля, 2025 10:12

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Временно приостановлена работа молочного кооператива "Straupe" из-за заражённой бактерией E.coli пищевой продукции — у нескольких работников предприятия выявлена данная инфекция. Об этом сегодня на пресс-конференции по поводу эпидемиологического расследования случая инфекции энтерогеморрагической E.coli сообщил генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис.

Приостановлена работа линии фасовки продукции, на которой продукты вручную разливали в многоразовые контейнеры. PVD приняла решение временно приостановить работу этой линии и рекомендует не употреблять в пищу данные продукты. Речь идет, вероятно, о жидких продуктах в пластиковых контейнерах, например, молоке или сливках.

Предприятие поставляло эту продукцию в 14 образовательных учреждений в период, когда в разных регионах Латвии несколько воспитанников этих учреждений заболели кишечной инфекцией, вызванной E.coli. При проверках на пищеблоках дошкольных учреждений PVD брала образцы различных продуктов — молочной продукции, мяса, фруктов и овощей, а также готовых блюд для лабораторного анализа.

Во время проверок была получена информация о поставщиках продуктов питания, в том числе о кооперативе "Straupe".

Также образцы продукции, произведённой на этом предприятии, направлены на лабораторное исследование на наличие веротоксигенной E.coli.

На данный момент полученные результаты лабораторных исследований продуктов питания были в норме.

PVD поручила "Straupe" изъять из торговли все молочные продукты, расфасованные вручную и произведённые до сегодняшнего дня — 10 апреля. Также предписано немедленно провести внеочередную мойку и дезинфекцию помещения и оборудования линии фасовки, а также организовать повторное обучение сотрудников по вопросам гигиены.

Работа линии фасовки, где упаковка продукции происходит автоматически, не приостановлена, так как на этом этапе продукция не контактирует с работниками.

Как указал директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, у семи работников этого предприятия обнаружена инфекция E.coli, и эти работники были задействованы в подготовке пищевой продукции.

Скорее всего, продукция была заражена людьми — сотрудниками предприятия, которые перенесли бактерии на еду. По словам представителя SPKC, у работников могли даже не проявляться видимые симптомы. В настоящее время продолжается получение и анализ данных секвенирования. На данный момент связь между заболевшими детьми и работниками остаётся косвенной — необходимо сравнить данные об их заболеваниях.

Также были взяты образцы в нескольких хозяйствах для выяснения принадлежности к серотипам, однако передача инфекции произошла от человека, даже если источником мог быть крупный рогатый скот.

Ранее сообщалось, что во вторник SPKC начало эпидемиологическое расследование ещё трёх случаев инфекции E.coli, продуцирующей шиготоксины, согласно информации на сайте SPKC.

Заболели два взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Больные проходят амбулаторное лечение. Как указывает SPKC, пока нельзя утверждать, что эти случаи связаны с уже выявленной вспышкой — необходима дополнительная лабораторная проверка.

В общей сложности до настоящего времени зарегистрировано не менее 60 случаев заболевания E.coli, большинство из которых у детей. Заболевания выявлены в различных районах Риги, Лиепае, Елгаве, Ропажу, Кекаве, Саласпилсе, Адажи, Сигулде, Цесисе и Южно-Курземском крае. Несколько детей госпитализированы и продолжают лечение в Детской клинической университетской больнице с различным течением болезни. Остальные проходят лечение дома, у части заболевших симптомы не проявились.

В ходе проверок PVD в 140 образцах продуктов питания и 19 смывах с объектов внешней среды и рук персонала инфекция E.coli, продуцирующая шиготоксины, не была обнаружена.

Кроме того, служба получила результаты по 84 образцам смывов, исследованных на соответствие гигиеническим нормам. Все образцы соответствовали норме, сообщила старший эксперт отдела надзора за распространением продуктов питания PVD Светлана Альминовича-Мильяновича агентству LETA.

В понедельник SPKC сообщил, что анализ заболеваемости в настоящее время не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.

SPKC поясняет, что у всех людей и животных в кишечнике имеются бактерии, называемые Escherichia coli (E.coli) или кишечная палочка. Они являются частью нормальной микрофлоры человека и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы E.coli, способные вырабатывать токсины и вызывать серьёзные заболевания.

Эти штаммы называют STEC/VTEC (E.coli, вырабатывающая шиготоксины или веротоксины). Они могут вызывать тяжёлую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивного лечения.

Основным резервуаром этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Заражение человека может произойти при употреблении в пищу заражённой еды, недостаточно термически обработанной говядины, непастеризованного молока, немытых или необработанных фруктов и овощей. Возможна также прямая передача инфекции от человека к человеку.

SPKC напоминает о необходимости термически обрабатывать пищу, тщательно мыть фрукты и овощи под проточной водой, особенно те, которые не будут подвергаться термической обработке перед употреблением. При появлении симптомов инфекции — схваткообразной боли в животе или кровавой диареи — необходимо немедленно обратиться к врачу.

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