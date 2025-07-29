Воздух прогреется до +30: нас ждет жаркая среда

Небо затянут облака, в северо-восточных регионах будет более солнечная погода. Дождь и грозовые облака ожидаются как ночью, так и днем.

Ночью будет дуть слабый ветер, местами туман, а температура воздуха опустится до +14...+19 градусов.

В Латгале и на большей части Видземе будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, а в Курземе - северо-западный. Во время грозы ветер станет порывистым, возможны локальные бури и град.

Максимальная температура в среду составит от +17 градусов в Курземе до +28...+30 градусов в северной Латгале и на большей части Видземе.

В Риге 30 июля погода будет преимущественно облачной, с дождями, возможны ливни и грозы. Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха ночью опустится до +18 градусов, днем потеплеет до +24 градусов.