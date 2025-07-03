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Вот за это нас и не любят: Божена Рынска снова о «русском мире» в Латвии (4)

Редакция PRESS 3 июля, 2025 07:43

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Перебравшаяся жить в Латвию российская светская обозревательница Божена Рынска проживает в Юрмале и продолжает время от времени критиковать "Русский мир" Латвии в своих публикация в соцсетях. На этот раз её огорчил водитель, который вел себя неадекватно и невежливо на дороге, а когда ему сделали замечание, оказался русскоговорящим.

"Еду к переезду. Прямо у переезда дорогу пересекает перпендикулярная улица. И все знают, что когда переезд закрыт и стоит очередь, мы всегда оставляем открытой перпендикулярную улицу — другим машинам может понадобиться не через переезд, а налево с этой улицы. И там всегда проезд открыт.

Гопник на старой Х5 объезжает по встречной очередь на переезд и становится прямо в этот промежуток. Блокируя дорогу перпендикулярным водителям. Хамство редкое, но никто ему ебало не бьет и замечание не делает.

Дальше едем все по проспекту Булдури в сторону моря. Гопник, не включая поворотник, резко берет вправо — решил, что увидел парковку. Я объезжаю его слева и тут он виляет влево. Такое он проделал еще раз, и наконец, не включая поворотник, резко припарковался. Я остановилась и сделала ему замечание.

Естественно, он оказался русским. По ответу, по манере говорить, по отсутствию акцента видно сразу.

Вот это и называют тут «русский мир», и вот за это русских и не любят. И из-за таких детей веселого ужина, потомков заводчан, не видно других русских. Я заехала в кафе. Рядом сидит четверо русских женщин — говорят тихо, двое пацанов у них самого бандитского возраста — 5 и 7, и тоже тихо вежливо со всеми разговаривают. Мальчишки, и такие воспитанные! И вот таких вот русских не видно из за «русского мира» — который всем своим поведением попирает нормы цивилизованного общества. Это как раз потомки тех, кем при СССР заселили Латвию, привезли на заводы", - написала Рынска на своей странице в Facebook.

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Комментарии (4) 44 реакций
Комментарии (4) 44 реакций
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