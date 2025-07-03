"Еду к переезду. Прямо у переезда дорогу пересекает перпендикулярная улица. И все знают, что когда переезд закрыт и стоит очередь, мы всегда оставляем открытой перпендикулярную улицу — другим машинам может понадобиться не через переезд, а налево с этой улицы. И там всегда проезд открыт.

Гопник на старой Х5 объезжает по встречной очередь на переезд и становится прямо в этот промежуток. Блокируя дорогу перпендикулярным водителям. Хамство редкое, но никто ему ебало не бьет и замечание не делает.

Дальше едем все по проспекту Булдури в сторону моря. Гопник, не включая поворотник, резко берет вправо — решил, что увидел парковку. Я объезжаю его слева и тут он виляет влево. Такое он проделал еще раз, и наконец, не включая поворотник, резко припарковался. Я остановилась и сделала ему замечание.

Естественно, он оказался русским. По ответу, по манере говорить, по отсутствию акцента видно сразу.

Вот это и называют тут «русский мир», и вот за это русских и не любят. И из-за таких детей веселого ужина, потомков заводчан, не видно других русских. Я заехала в кафе. Рядом сидит четверо русских женщин — говорят тихо, двое пацанов у них самого бандитского возраста — 5 и 7, и тоже тихо вежливо со всеми разговаривают. Мальчишки, и такие воспитанные! И вот таких вот русских не видно из за «русского мира» — который всем своим поведением попирает нормы цивилизованного общества. Это как раз потомки тех, кем при СССР заселили Латвию, привезли на заводы", - написала Рынска на своей странице в Facebook.