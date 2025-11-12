Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Восточная Европа должна принять свою долю мигрантов!» Но не хочет

12 ноября, 2025

Испания, Италия, Греция и Кипр признаны Еврокомиссией "находящимися под миграционным давлением", что открывает путь к переселению просителей убежища в другие страны-члены ЕС. Но Польша, Венгрия и Словакия отказываются принимать в этом участие.

Испания, Италия, Греция и Кипр были признаны Европейской комиссией "находящимися под миграционным давлением" в своем первом ежегодном отчете о предоставлении убежища и миграции, обнародованном во вторник.

В прошлом году эти страны были отмечены как имеющие "непропорционально высокий уровень" прибытия мигрантов, в том числе спасенных в море. Поэтому в 2026 году Испания, Италия, Греция и Кипр выиграют при солидарности других стран-членов ЕС, которая может выражаться в переселении просителей убежища на их территорию или в финансовом содействии.

Вместе с этой оценкой Комиссия предложила 27 странам-членам ЕС создать Ежегодный пул солидарности - механизм для определения общего числа лиц, ищущих убежища, которые должны быть перемещены, и суммы, которую каждая страна должна выделить или компенсировать.

Предложение пула будет обсуждаться государствами-членами ЕС, которые до конца года должны определить размер и долю солидарности для каждой страны.

Каждая страна-член ЕС, за исключением тех, которые находятся под миграционным давлением, должна внести свой вклад пропорционально численности своего населения и общему ВВП, и может выбрать один из трех вариантов удовлетворения потребностей, указанных в проекте: переселить определенное количество просителей убежища на свою территорию, выплатить 20 000 евро за каждого человека, которого они не принимают, или финансировать оперативную поддержку в странах-членах, находящихся под миграционным давлением.

Окончательное решение будет приниматься странами ЕС путем голосования квалифицированным большинством голосов, а минимальный размер пула солидарности будет установлен законом на уровне 30 000 переселений и 600 миллионов евро в виде финансовых взносов.

В докладе Комиссии также названы 12 государств, "подверженных миграционному давлению": Бельгия, Болгария, Германия, Эстония, Ирландия, Франция, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Финляндия.

Эти страны обязаны оказывать солидарность тем, кто находится под миграционным давлением, но в следующем году их положение будет переоценено, чтобы избежать непропорциональных обязательств.

Третья группа стран была классифицирована как "столкнувшиеся со значительной миграционной ситуацией": Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия, Польша. Они по-прежнему обязаны оказывать солидарность, но могут попросить об исключении из объявленных квот, что должно быть подтверждено Комиссией и одобрено другими государствами-членами.

Доклад и пул солидарности станут основой для разработки системы "обязательной солидарности", предусмотренной Пактом о миграции и убежище - масштабной реформой миграционной политики, принятой в 2024 году.

Некоторые страны-члены ЕС не хотят применять правила

Некоторые страны ЕС по-прежнему выступают против системы, предусмотренной Пактом о миграции и убежище.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявили, что не будут выполнять правила ЕС, так как не хотят вносить свой вклад ни финансово, ни принимая мигрантов из других стран.

"Польша не будет принимать мигрантов в рамках Миграционного пакта. Мы также не будем за это платить", - написал Туск в Twitter вскоре после презентации доклада.

Будапешт и Варшава даже не представили Комиссии свой план реализации пакта, признал на пресс-конференции комиссар ЕС по внутренним делам Магнус Бруннер.

Невнесение вклада в механизм солидарности будет "нарушением обязательств по законодательству ЕС", - заявил Euronews высокопоставленный представитель ЕС.

Это может привести к процедуре наказания в отношении стран, не желающих вносить взносы, когда постановление вступит в силу в июне 2026 года. По словам источников в ЕС, первая оценка новых миграционных правил ЕС состоится в июле следующего года.

Единственная законная возможность избежать доли солидарности - подать заявку на исключение, которое могут сделать только страны, считающиеся "столкнувшимися со значительной миграционной ситуацией": Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша.

Если исключение будет принято Комиссией и другими государствами-членами, страна, попросившая об этом, больше не обязана ни принимать просителей убежища, ни компенсировать это финансовыми взносами. Доля этой страны не будет перераспределена между другими государствами-членами.

Согласно отчету Комиссии, общая миграционная ситуация в ЕС улучшилась: за отчетный период (июль 2024 - июнь 2025) количество нелегальных пересечений границ сократилось на 35%.

В то же время Комиссия считает нелегальное прибытие, несанкционированное перемещение мигрантов внутри ЕС и использование миграции Россией и Белоруссией в качестве оружия среди проблем, которым ЕС еще предстоит найти решение.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

21:05

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

20:56

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

20:41

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

20:27

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

19:55

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

19:55

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

19:49

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

