«Восточная Европа должна принять свою долю мигрантов!» Но не хочет

Испания, Италия, Греция и Кипр были признаны Европейской комиссией "находящимися под миграционным давлением" в своем первом ежегодном отчете о предоставлении убежища и миграции, обнародованном во вторник.

В прошлом году эти страны были отмечены как имеющие "непропорционально высокий уровень" прибытия мигрантов, в том числе спасенных в море. Поэтому в 2026 году Испания, Италия, Греция и Кипр выиграют при солидарности других стран-членов ЕС, которая может выражаться в переселении просителей убежища на их территорию или в финансовом содействии.

Вместе с этой оценкой Комиссия предложила 27 странам-членам ЕС создать Ежегодный пул солидарности - механизм для определения общего числа лиц, ищущих убежища, которые должны быть перемещены, и суммы, которую каждая страна должна выделить или компенсировать.

Предложение пула будет обсуждаться государствами-членами ЕС, которые до конца года должны определить размер и долю солидарности для каждой страны.

Каждая страна-член ЕС, за исключением тех, которые находятся под миграционным давлением, должна внести свой вклад пропорционально численности своего населения и общему ВВП, и может выбрать один из трех вариантов удовлетворения потребностей, указанных в проекте: переселить определенное количество просителей убежища на свою территорию, выплатить 20 000 евро за каждого человека, которого они не принимают, или финансировать оперативную поддержку в странах-членах, находящихся под миграционным давлением.

Окончательное решение будет приниматься странами ЕС путем голосования квалифицированным большинством голосов, а минимальный размер пула солидарности будет установлен законом на уровне 30 000 переселений и 600 миллионов евро в виде финансовых взносов.

В докладе Комиссии также названы 12 государств, "подверженных миграционному давлению": Бельгия, Болгария, Германия, Эстония, Ирландия, Франция, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Финляндия.

Эти страны обязаны оказывать солидарность тем, кто находится под миграционным давлением, но в следующем году их положение будет переоценено, чтобы избежать непропорциональных обязательств.

Третья группа стран была классифицирована как "столкнувшиеся со значительной миграционной ситуацией": Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия, Польша. Они по-прежнему обязаны оказывать солидарность, но могут попросить об исключении из объявленных квот, что должно быть подтверждено Комиссией и одобрено другими государствами-членами.

Доклад и пул солидарности станут основой для разработки системы "обязательной солидарности", предусмотренной Пактом о миграции и убежище - масштабной реформой миграционной политики, принятой в 2024 году.

Некоторые страны-члены ЕС не хотят применять правила

Некоторые страны ЕС по-прежнему выступают против системы, предусмотренной Пактом о миграции и убежище.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявили, что не будут выполнять правила ЕС, так как не хотят вносить свой вклад ни финансово, ни принимая мигрантов из других стран.

"Польша не будет принимать мигрантов в рамках Миграционного пакта. Мы также не будем за это платить", - написал Туск в Twitter вскоре после презентации доклада.

Будапешт и Варшава даже не представили Комиссии свой план реализации пакта, признал на пресс-конференции комиссар ЕС по внутренним делам Магнус Бруннер.

Невнесение вклада в механизм солидарности будет "нарушением обязательств по законодательству ЕС", - заявил Euronews высокопоставленный представитель ЕС.

Это может привести к процедуре наказания в отношении стран, не желающих вносить взносы, когда постановление вступит в силу в июне 2026 года. По словам источников в ЕС, первая оценка новых миграционных правил ЕС состоится в июле следующего года.

Единственная законная возможность избежать доли солидарности - подать заявку на исключение, которое могут сделать только страны, считающиеся "столкнувшимися со значительной миграционной ситуацией": Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша.

Если исключение будет принято Комиссией и другими государствами-членами, страна, попросившая об этом, больше не обязана ни принимать просителей убежища, ни компенсировать это финансовыми взносами. Доля этой страны не будет перераспределена между другими государствами-членами.

Согласно отчету Комиссии, общая миграционная ситуация в ЕС улучшилась: за отчетный период (июль 2024 - июнь 2025) количество нелегальных пересечений границ сократилось на 35%.

В то же время Комиссия считает нелегальное прибытие, несанкционированное перемещение мигрантов внутри ЕС и использование миграции Россией и Белоруссией в качестве оружия среди проблем, которым ЕС еще предстоит найти решение.