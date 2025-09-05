Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вор проник в квартиру, пока хозяева спали: ночной кошмар в Риге

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 18:10

Выбор редакции 0 комментариев

Анастасия проснулась от света фонарика в коридоре, а через несколько мгновений вор запер ее в ее собственной квартире, эту жуткую историю рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Грабитель проник в многоквартирный дом на улице Бралю Каудзишу. Хотя мужчина и позаботился о том, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на поверхностях, вор забыл закрыть лицо. Именно поэтому правоохранительным органам теперь стало проще установить личность грабителя.

Замок в квартире на третьем этаже уже поменяли после кражи. Анастасия рассказывает программе о том, как развивались события той ночью, когда преступник проник в её дом. Женщина спала в комнате, ближайшей к входной двери. Она заметила, как кто-то идёт по коридору, светя фонариком. Сначала она подумала, что это кто-то из детей, но предчувствие подсказало ей другое.

«Я подошла к двери, она была закрыта. Я включила свет, не буду вдаваться в подробности. Она была закрыта, но я услышала какой-то звук за ней, значит, кто-то стоял за дверью. Не знаю, была ли дверь уже заперта в тот момент или её придерживали рукой, чтобы я не могла открыть. Когда я отошла от двери искать ключи, я их не увидела, и в этот момент меня заперли в квартире. Потом я точно услышала, как кто-то выходит, я выглянула в окно, это был мужчина, который вышел и сразу же спрятался за домом», — рассказывает Анастасия, хозяйка ограбленной квартиры.

Вору удалось вынести сумочку, в  которой были кошелек с деньгами и паспортами. Украденные вещи представляли особую ценность, поскольку семья собиралась уехать за границу всего через несколько дней, и им нужно было срочно обновить документы, удостоверяющие личность.

Женщина считает, что выбор квартиры для вора был случайным.

«Мы тоже думали, что, может быть, это специально, но нет, скорее всего, совпадение, потому что на следующий день я выложила пост в Фейсбуке, вдруг кто-то заметит поблизости в кустах наши документы. у соседа есть «глазок» с камерой, и он заснял этого человека. Та что, есть фотография, и всё это уже передано в полицию», — говорит Анастасия.

На видеозаписи видно, что вор интересовался любой квартирой, которую мог открыть. Возможно, мужчина пытался проникнуть в квартиры, где ключи были оставлены в двери. На видео видно, как он проверяет фонариком, нет ли пустоты в замке. Если бы он заметил, что ключи остались там, он мог бы захватить их специальными плоскогубцами и открыть квартиру. Однако в данной ситуации задача вора, вероятно, была уже облегчена.

«Мужчина открыл дверь квартиры, которая, скорее всего, не была заперта, проник в квартиру и похитил две тысячи евро, а также две коллекционные монеты стоимостью 150 евро и документы. В настоящее время полиция устанавливает личность и местонахождение мужчины на фотографии», — сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

В прошлом году было зафиксировано самое большое количество квартирных краж за последние четыре года – 968. За первые шесть месяцев текущего года было зарегистрировано 332 квартирные кражи, что на 145 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ФОТО скриншот видео телепрограммы "Дегпункта"

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

