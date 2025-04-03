Вопрос о пропавшей партии полтонны героина остался без ответа и в парламенте

Депутаты хотели выяснить, что именно произошло и было ли это промахом или халатностью со стороны ответственных учреждений. В частности, речь идет об ответственности директора управления налоговой и таможенной полиции Айгара Прусакса.

Как ранее сообщила передача Латвийского телевидения "De facto", партия героина была ввезена из Эстонии, пересекла всю Латвию, была загружена на паром в Лиепае, откуда отправилась в Германию, а затем ее планировалось доставить в Нидерланды.

Отдел таможенных рисков управления налоговой и таможенной полиции получил информацию о грузе 27 января, которая гласила, что перевозятся освежители воздуха, транзит начался в Эстонии, а далее, вероятно, будет использован паром.

Таким образом, груз благополучно покинул Латвию на пароме вечером следующего дня.

Руководитель СГД отметила, что на все вопросы депутатов пока ответить не может и нужно ждать окончания расследования, но и тогда, возможно, будет сообщена не вся информация.

"Я не хотела бы обещать, что результаты служебного расследования будут обнародованы. Возможно, доступ будет ограничен, но зависеть это будет от результатов работы комиссии по служебной проверке, потому что отчет комиссии может привести к конкретным дисциплинарным делам в отношении должностных лиц, а также могут быть возбуждены уголовные дела", - пояснила Байба Шмите-Роке.

(Lsm.lv)