Волшебники среди нас: 4 дня Рига будет мировой столицей магии

Центром этих удивительных событий станет театр и музей иллюзий Mystero в Пардаугаве, единственный такого масштаба не только в Балтии, но и в Северной Европе. Это владения мастеров иллюзионизма Даце и Энрико Пецолли. Благодаря им Рига и стала местом очередной встречи магов и волшебников.

Мы побывали в Mystero и приобщилась к некоторым тайнам мира иллюзий...

Атмосфера в театре-музее Mystero завораживает с первых шагов. Табличка на воротах предупреждает: «Кто запаркуется неправильно, тот исчезнет». А дальше — полумрак, маски, мумия фараона и предсказатель будущего в чалме, который время от времени замогильным голосом бормочет заклинания…

Пять лет назад известные иллюзионисты Даце и Энрико Пецолли создали в здании бывшего кинотеатра «Лиесма» настоящее волшебное королевство. Со стороны и не скажешь, что в нем столько всего умещается: и зрительный зал на 300 мест, и сотни экспонатов из коллекции магического искусства, которую супруги Пецолли создают на протяжении 25 лет.

Даце и Энрико Пецолли — современные волшебники.

Mystero — дом чудес

— С каждого гонорара мы покупаем на аукционе предметы, связанные с иллюзионизмом: афиши выступлений знаменитых артистов, их реквизит, — рассказывает Даце. — Энрико — доктор наук, изучает историю театра, и экспонаты мы подбираем системно, чтобы дать посетителям полное представление об этой увлекательной области культуры, которая уходит корнями в глубокую древность...

Даце показывает копию папируса Весткар, повествующего о египетских иллюзионистах, живших 5000 (!) лет назад, при фараоне Хеопсе. Жрец по имени Деди, 110 лет от роду, славился тем, что мог отрубить гусю голову, положить ее на немалом расстоянии от тела, а потом произнести заклинания — и гусь, как ни в чем не бывало, вставал и начинал щипать травку. Такие же фокусы Деди проделывал с быками, но опробовать эту чудо-технологию на человеке отказывался, даже фараон не уговорил.

Второй древнейший фокус — с колпачками, под которыми прячутся шарики, — родился 3000 лет назад в Греции. Тогда для него использовали глиняные миски и камни. Трюк пережил века и ушел в народ. Еще недавно возле Рижского вокзала можно было увидеть ловкачей, уговаривавших прохожих сыграть в наперстки на деньги.

— Если спросить, кого из иллюзионистов вы знаете, то большинство назовет Гудини. Он поражал зрителей тем, что мог убежать из запертых камер, освободиться от наручников, выскользнуть из резервуара с водой. В 1903 году его, со связанными руками и 30-килограммовым шаром на ногах, на глазах у зрителей сбросили в Темзу, но уже через мгновение Гудини вынырнул...

Даце продолжает свой рассказ в зале музея, где на столе лежат множество замков, ключей и цепочек. Этот излюбленный реквизит Гудини, и посетители могут испробовать его на себе.

В гостях у Дэвида Копперфильда

Даце и Энрико мечтали встретиться с гуру иллюзионизма Дэвидом Копперфильдом, который прославился своими полетами над сценой, заставил «исчезнуть» статую Свободы и «прошел» через Великую Китайскую стену. Сейчас знаменитый маг живет и выступает в Лас-Вегасе. Ну как к нему пробиться?

— И все-таки нам удалось! Это тоже своего рода магия — магия коммуникации, — улыбается Даце. — Мы были у Копперфильда дважды. Первый раз он уделил нам три часа своего времени, второй — полтора. Показал свою частную коллекцию иллюзионизма и подробно расспросил о традициях магического искусства в Латвии. Нам было что рассказать!

Иллюзионисты в наших краях давали представления с 1772 года, и многолетний директор Рижского цирка Лолита Липинска собрала подробную информацию о них.

В Риге и Елгаве гостил знаменитый Калиостро, который уверял, что знает секрет вечной молодости. В отделе рукописей библиотеки Латвийского университета хранится документ с его автографом — о посвящении некого рижанина в масонскую ложу. Этот раритет до 12 сентября можно будет увидеть в рижской библиотеке на улице Рупниецибас, 10, на бесплатной выставке, которая пройдет в рамках конференции.

— Говорят, все, что связано с Калиостро, обладает магической силой, и я на всякий случай подержала эту рукопись в руках, — улыбается Даце.

Б. Энрико, Данте и Даце Пецолли в гостях у Дэвида Копперфильда.

В первой половине XVIII века в Риге и других городах выступал Джузеппе Пинетти, который для создания иллюзий первым начал использовать сложную аппаратуру. Он читал мысли на расстоянии, угадывал, что находится в черном ящике. В это же время в наших краях блистал Бартоломео Боско, умевший «оживить» уже ощипанную и сваренную птицу.

Были на территории нынешней Латвии и свои, местные, мастера магии, скрывавшиеся под звучными итальянскими псевдонимами.

Даце рассказывает:

— Иллюзионист Сан Мартино де Кастроцца, которого Николай II называл своим любимцем, на самом деле Юлий Скрастиньш из Валмиеры, работавший в сложнейшем жанре интеллектуальной магии. Он угадывал мысли и биографию зрителей. Я буду делать о нем доклад на нашей конференции.

Видите кофейный сервиз на витрине? Это тот самый, что стоял на столе в фильме «Театр», когда актриса Джулия (Вия Артмане) ужинала в ресторане со своим молодым другом (Иваром Калниньшем). Перед ними выступал сын знаменитого фокусника Кастелло — Ивана Касторского из Юрмалы, которого православная церковь обвиняла в связях с нечистым.

Об этом и многом другом мы рассказали Дэвиду Копперфильду, так что благодаря нам раздел о Латвии в виртуальной библиотеке всемирного иллюзионизма, которую он сейчас создает, будет весьма содержательным...

Как стать волшебником

— Даце, как вы пришли к такой необычной профессии? Без волшебной палочки явно не обошлось…

— Я родилась в Риге, в Пурчике. Первая моя работа — уборщица в театре «Кабата» в Старой Риге. Окончила техникум легкой промышленности по специальности «моделирование и конструирование одежды» и стала дизайнером костюмов в той же «Кабате». Потом поступила в Латвийский университет, на педагогику. Работала директором дома культуры в Кенгарагсе. Покрасила в ярко-розовый цвет обшарпанное здание в самом сердце суровой Маскачки и устроила в нем Кукольный дом. Дети охотно приходили, — рассказывает Даце.

Но ей всегда хотелось делать не то, что другие, что-то свое. Это, наверно, в крови. В техникуме все создавали композиции из цветов, а она — из крашеного морского песка, хотя тогда ничего не знала о мандалах. Дипломной работой ее однокурсниц были платья, а Даце сшила мягкую куклу-младенца.

Она изучала альтернативные педагогические системы — Монтессори, Вальдорфа. Многому научилась у своей коллеги, знатока латышского фольклора и традиций Илги Рейзниеце.

Ну а дальше судьба подала очевидный знак. На свое новоселье Даце решила устроить представление с фокусами. На тот момент она не знала ни одного. Подготовившись по книге советского иллюзиониста Амаяка Акопяна, она здорово развеселила гостей. По просьбе друзей повторила свое мини-представление у них дома, потом стала показывать фокусы в школе и устраивать цирковые лагеря, где ребята крутили тарелочки и жонглировали мячиками.

А потом Даце вдруг поняла, что ей все это очень нравится — выступать, держать интригу, видеть, как люди смеются. Да, живая реакция публики — главная награда.

Но, может быть, увлечение так и осталось бы увлечением, если бы подруга не посоветовала Даце поехать в Германию поучиться цирковому искусству как методу интеграции в общество детей из неблагополучных семей. Это действительно очень эффективно.

И там в 1996 году случился крутой жизненный поворот — Даце познакомилась с Энрико Пецолли, у которого была своя театральная компания в Италии.

— Он пригласил меня в новую жизнь, магическую, — улыбается Даце.

И вот они уже 30 лет вместе. Супруги, партнеры по творчеству и бизнесу…

Не только кролик в цилиндре

— Одна из задач нашего музея Mystero — показать многообразие магического искусства, которое не сводится к вытаскиванию кролика из цилиндра, — говорит Даце. — В нем столько жанров — не перечесть! Распространенный номер — мгновенное переодевание на глазах у публики. Я и сама этим занималась — за 8 секунд 8 раз меняла одежду. 15 лет назад это была сенсация, теперь многие освоили трюк. Муж много раз «пилил» меня пополам, на четыре части, «пронзал» зажженными спицами, мечом. Звучит садистски, но это классика жанра, которая вызывает неизменное восхищение публики. Такие номера мы больше не исполняем — идем вперед...

Энрико Пецолли — мастер микромагии, когда трюки происходят рядом со зрителями, а также иллюзий с мыльными пузырями. Это тоже целое направление. Вместе с Даце они создали уникальное «Подводное шоу пузырей», рассказывающее о приключениях обычного человека, оказавшегося в чудесном подводном мире — среди драконов, морских звезд и гигантских медуз. В этом представлении сочетаются элементы драмы, пантомимы, цирковые номера и мастерски перемешаны сюжеты сказок «Русалочка», «Золотая рыбка» и «Питер Пэн». Красочное зрелище в 2018 году получило престижную международную премию Merlin award в номинации «Лучшее семейное шоу».

Еще один шедевр супругов Пецолли — цирковое шоу «Грезы о Стране чудес» — основан на приключениях Алисы. Следуя за Белым кроликом, зрители попадают на безумное чаепитие, встречаются с Белой королевой и вместе со смелой девочкой переживают множество головокружительных приключений.

Совсем скоро зрители увидят новую программу Пецолли — с элементами гипноза. Это будет нечто совершенно особенное. Но — ни слова больше! Пока это секрет…

Иллюзионисты Пецолли в мире нарасхват. За плечами — гастроли в 72 (!) странах, многодневные туры по Америке, Германии, Ближнему Востоку. График артистов расписан на два года вперед. Осенью нынешнего и следующего года будут выступления и в Риге.

Индустрия развлечений — это тяжелый труд. Иллюзионисты перемещаются из города в город с реквизитом весом в 15 тонн, который перед спектаклем нужно смонтировать и опробовать. Но это и огромное удовольствие.

— Научно доказано, что в тот момент, когда человек, пусть на мгновение, поверит в чудо, в его крови начинает вырабатываться гормон счастья. А мы чудеса создаем. Что может быть интереснее? Жизнь нужно праздновать, — говорит Даце.

Никакой мистики!

- Некоторые номера иллюзионистов, кажется, невозможно объяснить! Ну как можно пройти через стену, оживить мертвую птицу? Мистика?

— В Средние века иллюзионистов считали колдунами и многие из них из-за этого закончили жизнь на костре. Но уже в 1584 году англичанин Реджинальд Скотт написал книгу «Разоблачение колдовства», в котором объяснил, как делаются фокусы, и доказал, что ничего сверхъестественного в этом нет, а есть ловкость рук и мастерство. Эта книга, которую можно увидеть в нашем музее, использовалась на процессах инквизиции как доказательство невиновности «ведьм» и «колдунов». Великий Гудини тоже не верил в мистику и разоблачал трюки тех, кто пользовался легковерием людей.

— Где можно научиться магии?

— Чтобы стать актером, певцом, балериной, конечно, нужен талант. Но все-таки актеров, певцов и балерин в мире довольно много, а иллюзионистов — по пальцам перечесть. Иллюзионист одновременно должен быть актером, психологом, обладать ловкостью рук и умением импровизировать. Это штучная профессия, и учатся ей у мастеров. Мой муж учился у популярнейшего в Италии иллюзиониста Сильвано, который обучал и Дэвида Копперфильда. Наш сын Данте, актер и иллюзионист, многое перенял у нас.

Недавно мы купили виллу на острове Бали, которую назвали Волшебной (The Magic villa Bali). В этом чудесном месте, утопающем в зелени, мы будем проводить курсы для будущих иллюзионистов. Одним из преподавателей будет знаменитый американский иллюзионист Джефф МакБрайд из команды Копперфильда. Сделаем акцент на фокусах с масками. Энрико — мастер комедии дель арте, а на Бали маски — часть национальной культуры. Удачное совпадение.

Собираемся заниматься обучением и в Латвии. У нас уже есть успешный опыт: четыре года мы вели клуб магического искусства, и те, кто сейчас выступают в этом жанре, в основном наши ученики.

Желающих хватает. Ведь люди во все времена хотят верить в чудеса…

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Фото автора и Mystero