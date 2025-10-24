Волноваться рано, но… ООН запустила наблюдение за межзвёздным объектом 3I/ATLAS

Кампания пройдёт с 27 ноября 2025 по 27 января 2026 года и станет частью проекта по отработке методов слежения за быстро движущимися и непредсказуемыми телами из глубин космоса. В IAWN отмечают, что 3I/ATLAS создаёт «уникальные вызовы» для расчёта орбиты, из-за чего объект был включён в Кампанию астрометрии комет.

Необычное поведение 3I/ATLAS

Астрономов заинтересовали несколько особенностей 3I/ATLAS, нехарактерных для обычных комет. Главная из них — «анти-хвост», поток частиц, направленный не от Солнца, а к нему.

Кроме того, объект светится необычным образом, быстро вращается и, возможно, испускает собственное свечение.

3I/ATLAS стал третьим известным межзвёздным объектом, вошедшим в Солнечную систему. Несмотря на то, что NASA настаивает на естественном происхождении тела, астрофизик Ави Лоб из Гарвардского университета оценивает вероятность искусственного происхождения в 40%. Учёный, вместе с конгрессвумен Анной Паулиной Луной, предупредил ООН о возможности того, что объект может быть «материнским кораблём», способным выпускать мини-зонды для наблюдения за Землёй.

«Нет протоколов на случай визита инопланетных технологий»

В интервью Dexerto Лоб заявил, что у человечества не существует официальных протоколов на случай обнаружения действующих инопланетных устройств поблизости от Земли.

«Гость у нашего порога требует немедленного внимания. Он может войти через парадную дверь — и тогда будет слишком поздно», — отметил астрофизик. По его словам, несмотря на наличие у NASA планов по отражению угроз от астероидов, включая ядерные сценарии, возможное появление инопланетных технологий окажется «куда менее предсказуемым и гораздо опаснее».

Ключевая дата — 29 октября 2025 года

По расчётам учёных, 29 октября 2025 года 3I/ATLAS достигнет перигелия — ближайшей точки к Солнцу. Этот момент может стать решающим для понимания природы объекта.

«Если он совершит манёвр или выпустит мини-зонды — это станет самым явным технологическим признаком искусственного происхождения», — подчеркнул Лоб.

Согласно предварительным оценкам, диаметр 3I/ATLAS может превышать 45 километров. При пролёте мимо Марса в начале октября зонды передали изображения, на которых объект напоминает гигантский цилиндр, покрытый никелем. Эти данные пока не подтверждены, но вызвали новую волну спекуляций о возможной природе кометы.

Что известно на данный момент

3I/ATLAS — третий зафиксированный межзвёздный объект, посетивший Солнечную систему.

Он проявляет аномальные свойства, включая свечение и необычное направление хвоста.

ООН и IAWN запустили международную кампанию наблюдений.

Ави Лоб не исключает гипотезу искусственного происхождения объекта.

Критическая фаза наблюдений ожидается осенью 2025 года.



Почему это важно

Включение 3I/ATLAS в официальную программу IAWN подчеркивает высокий уровень внимания мирового научного сообщества к межзвёздным телам. Даже если объект окажется обычной кометой, опыт слежения за ним поможет человечеству подготовиться к встрече с другими гостями из глубокого космоса — а возможно, и к чему-то большему.