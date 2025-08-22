Война в Украине принесла Латвии… пользу? Директор Центра геополитических исследований нашёл плюс

«Эти три с половиной долгие военные года по меньшей мере для Балтийских государств означали также десоветизацию и дерусификацию в различных смыслах, особенно здесь я имею в виду отключение от энергосетей России, отказ от российских энергоресурсов, снятие памятников, переименование улиц и укрепление государственного языка», - отметил он.

Однако, что будет, если наступит перемирие на фронте, и Трамп отменит санкции, побуждая Европу делать то же самое?

«Если Европейский Союз, что, достаточно вероятно, останется вместе с Украиной, не исключено, что Трамп Европе назначит новые тарифы, он уже сказал, что это самое красивое слово в словаре, и действует с ними по принципу зигзага. В Латвии в следующем году идут выборы в Сейм, и мы можем опять соскользнуть в том направлении, что опять появятся политики, которые начнут говорить о дружбе, о том, что экономические санкции слишком большие», - считает Анджанс.

«Валдис Затлерс съездил с визитом в Россию. Если прокрутим картинку назад, в то время происходила также дискуссия, что не надо строить Rail Baltica, что надо строить линию скоростного поезда в Москву», - отмечает эксперт.

Он указывает, что в нашей стране имеется запрос на «попытку экономизации и прагматизации отношений».

«Нельзя исключить, что история себя повторит в этом смысле, но в данный миг, мне кажется, мы дальше от этого чем после вторжения России в Грузию в 2008 году», - считает Анджанс.

«И это не история только про Латвию, куда выраженней это может быть даже во многих других государствах, которым, в отличие от Латвии, есть много меньше чего терять...», - отмечает эксперт.