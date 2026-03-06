Война отменила турпоездку. Как вернуть свои деньги?

В ведомстве советуют прежде всего связаться с туроператором или агентством, через которое была приобретена поездка. Именно поставщик услуги обязан разъяснить порядок дальнейших действий.

Если туроператор отменяет поездку до её начала, он обязан вернуть клиенту все внесённые платежи. Возврат средств должен быть произведён не позднее чем через 14 дней после расторжения договора.

«Если оператор до начала поездки расторгает договор о комплексной туристической услуге, он обязан вернуть путешественнику все внесённые платежи», - пояснили в Центре защиты прав потребителей. Если же путешественник решает отказаться от поездки самостоятельно, например из-за опасений за безопасность, туроператор не обязан возвращать деньги. В этом случае может применяться плата за расторжение договора.

Исключение составляют чрезвычайные обстоятельства. Если в месте назначения или поблизости возникли серьёзные угрозы безопасности - военные действия, терроризм, стихийные бедствия или значительные риски для здоровья, турист имеет право отказаться от поездки без штрафа и получить обратно всю уплаченную сумму.

«Чрезвычайная ситуация считается подтверждённой только в том случае, если она официально установлена компетентными органами соответствующего государства», - подчёркивают в PTAC. Предупреждения Министерства иностранных дел при этом носят рекомендательный характер.

Если чрезвычайные обстоятельства возникли уже во время путешествия и возвращение домой невозможно, туроператор обязан обеспечить туристу размещение на срок до трёх ночей, покрывая связанные расходы. Дальнейшее пребывание оплачивает сам путешественник.

В PTAC также советуют внимательно изучить условия туристической страховки. В случае вопросов рекомендуется связаться со страховой компанией.

Специалисты отмечают, что каждая ситуация рассматривается индивидуально. За дополнительной информацией можно обратиться в консультационный центр PTAC по телефону 65452554 или по электронной почте pasts@ptac.gov.lv.