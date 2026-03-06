Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Война отменила турпоездку. Как вернуть свои деньги?

Редакция PRESS 6 марта, 2026 15:58

Юридическая консультация 0 комментариев

Из-за напряжённой ситуации в отдельных туристических направлениях на Ближнем Востоке Центр защиты прав потребителей напоминает путешественникам об их правах при отмене комплексных туристических поездок. Речь идёт о турах, которые включают сразу несколько услуг, например перелёт и размещение. Об этом сообщает Центр защиты прав потребителей (PTAC).

В ведомстве советуют прежде всего связаться с туроператором или агентством, через которое была приобретена поездка. Именно поставщик услуги обязан разъяснить порядок дальнейших действий.

Если туроператор отменяет поездку до её начала, он обязан вернуть клиенту все внесённые платежи. Возврат средств должен быть произведён не позднее чем через 14 дней после расторжения договора.

«Если оператор до начала поездки расторгает договор о комплексной туристической услуге, он обязан вернуть путешественнику все внесённые платежи», - пояснили в Центре защиты прав потребителей. Если же путешественник решает отказаться от поездки самостоятельно, например из-за опасений за безопасность, туроператор не обязан возвращать деньги. В этом случае может применяться плата за расторжение договора.

Исключение составляют чрезвычайные обстоятельства. Если в месте назначения или поблизости возникли серьёзные угрозы безопасности - военные действия, терроризм, стихийные бедствия или значительные риски для здоровья, турист имеет право отказаться от поездки без штрафа и получить обратно всю уплаченную сумму.

«Чрезвычайная ситуация считается подтверждённой только в том случае, если она официально установлена компетентными органами соответствующего государства», - подчёркивают в PTAC. Предупреждения Министерства иностранных дел при этом носят рекомендательный характер.

Если чрезвычайные обстоятельства возникли уже во время путешествия и возвращение домой невозможно, туроператор обязан обеспечить туристу размещение на срок до трёх ночей, покрывая связанные расходы. Дальнейшее пребывание оплачивает сам путешественник.

В PTAC также советуют внимательно изучить условия туристической страховки. В случае вопросов рекомендуется связаться со страховой компанией.

Специалисты отмечают, что каждая ситуация рассматривается индивидуально. За дополнительной информацией можно обратиться в консультационный центр PTAC по телефону 65452554 или по электронной почте pasts@ptac.gov.lv.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать