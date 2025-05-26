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Военная тайна: Министерство обороны подготовило секретные меры для защиты неба над Латвией

© LETA 26 мая, 2025 19:50

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

Министерство обороны (МО) Латвии подготовило проект правительственного распоряжения, направленного на усиление мер защиты воздушного пространства страны на восточной границе.

МО отказалось комментировать агентству LETA, почему именно сейчас необходимо такое распоряжение, учитывая, что после инцидента с падением российского дрона Shahed в Резекненском крае осенью прошлого года Национальные вооружённые силы (НВС) уже усилили возможности Латвии в области противовоздушной обороны.

Проект распоряжения не предусматривает дополнительного финансирования для усиленных мер по охране воздушного пространства.

В соответствии с Законом об открытости информации, текст распоряжения Кабинета министров и его аннотация классифицированы как информация "с ограниченным доступом", так как содержимое этих документов предназначено исключительно для персонала НВС и связано с выполнением служебных обязанностей. МО подчёркивает, что разглашение данной информации может существенно затруднить планирование и реализацию операций по усиленному контролю и защите воздушного пространства Латвии.

Также министерство указывает, что разглашение такой информации может напрямую угрожать оперативным возможностям НВС, безопасности личного состава и интересам национальной безопасности в целом.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2024 года в волости Гайгалавы Резекненского края упал российский дрон типа Shahed. НВС следили за ситуацией, но не приняли решение ни о его уничтожении, ни о подъёме дежурных истребителей НАТО, базирующихся в Латвии, что вызвало критику части общества. После падения дрона его боевая часть, которая изначально не сработала, была обезврежена.

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