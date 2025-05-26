Военная тайна: Министерство обороны подготовило секретные меры для защиты неба над Латвией

МО отказалось комментировать агентству LETA, почему именно сейчас необходимо такое распоряжение, учитывая, что после инцидента с падением российского дрона Shahed в Резекненском крае осенью прошлого года Национальные вооружённые силы (НВС) уже усилили возможности Латвии в области противовоздушной обороны.

Проект распоряжения не предусматривает дополнительного финансирования для усиленных мер по охране воздушного пространства.

В соответствии с Законом об открытости информации, текст распоряжения Кабинета министров и его аннотация классифицированы как информация "с ограниченным доступом", так как содержимое этих документов предназначено исключительно для персонала НВС и связано с выполнением служебных обязанностей. МО подчёркивает, что разглашение данной информации может существенно затруднить планирование и реализацию операций по усиленному контролю и защите воздушного пространства Латвии.

Также министерство указывает, что разглашение такой информации может напрямую угрожать оперативным возможностям НВС, безопасности личного состава и интересам национальной безопасности в целом.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2024 года в волости Гайгалавы Резекненского края упал российский дрон типа Shahed. НВС следили за ситуацией, но не приняли решение ни о его уничтожении, ни о подъёме дежурных истребителей НАТО, базирующихся в Латвии, что вызвало критику части общества. После падения дрона его боевая часть, которая изначально не сработала, была обезврежена.