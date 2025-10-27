Воду из-под крана пока не пить: в Риге проводится хлорирование

Хлорирование начнется одновременно на всех насосных станциях водоснабжения. Планируется, что дезинфицирующее вещество равномерно распространится по всей системе водопроводных сетей города.

Хотя дезинфекция водопроводов не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения и в течение 24 часов после рекомендуется употреблять кипяченую водопроводную воду.

Для хозяйственных нужд воду можно использовать без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц и аквариумных рыб, рекомендуется предварительно отстаивать; то же касается воды для полива комнатных растений.

Во время дезинфекции вода из крана может иметь неприятный запах и легкий привкус хлора, однако используемое количество этого вещества безопасно для здоровья. Специалисты "Rīgas ūdens" будут постоянно контролировать ситуацию, следя за концентрацией хлора в воде.

Профилактическую дезинфекцию водопроводных сетей рекомендуется проводить дважды в год, но не реже одного раза в два года.

