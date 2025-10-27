Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Воду из-под крана пока не пить: в Риге проводится хлорирование

27 октября, 2025 07:44

Новости Латвии

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция (хлорирование) водопроводных сетей, сообщили в отделе коммуникации ООО "Rīgas ūdens".

Хлорирование начнется одновременно на всех насосных станциях водоснабжения. Планируется, что дезинфицирующее вещество равномерно распространится по всей системе водопроводных сетей города.

Хотя дезинфекция водопроводов не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения и в течение 24 часов после рекомендуется употреблять кипяченую водопроводную воду.

Для хозяйственных нужд воду можно использовать без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц и аквариумных рыб, рекомендуется предварительно отстаивать; то же касается воды для полива комнатных растений.

Во время дезинфекции вода из крана может иметь неприятный запах и легкий привкус хлора, однако используемое количество этого вещества безопасно для здоровья. Специалисты "Rīgas ūdens" будут постоянно контролировать ситуацию, следя за концентрацией хлора в воде.

Профилактическую дезинфекцию водопроводных сетей рекомендуется проводить дважды в год, но не реже одного раза в два года.
 

Обновлено: 14:50 27.10.2025
Индийцам по Риге вечером лучше не гулять: священник — о расизме в Латвии

Латышские СМИ 13:51

Латышские СМИ

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

Важно 13:35

Важно

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Важно 13:35

Важно

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Для настроения 13:34

Для настроения

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Важно 13:22

Важно

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Наука и технологии 13:22

Наука и технологии

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Важно 13:13

Важно

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

