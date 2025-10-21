Теперь в ЕС, в том числе и в Латвии, готовятся к одной из самых заметных реформ в сфере дорожного движения за последние десятилетия.

Цифровые права для всех

Одним из ключевых изменений станет введение единого цифрового водительского удостоверения — его можно будет хранить прямо в смартфоне. Оно будет действовать во всех странах ЕС наряду с привычной пластиковой картой, которую при желании можно будет оставить.

Новая система позволит проверять действительность прав онлайн, избавит от необходимости их обмена при переезде в другую страну и упростит восстановление документа при утере. В Еврокомиссии подчёркивают, что цифровой формат станет первым шагом к единой общеевропейской платформе идентификации водителей и автомобилей.

Новые правила для начинающих

Для водителей, получающих права впервые, вводится двухлетний испытательный период. В этот период действуют более строгие нормы — пониженный допустимый уровень алкоголя в крови и повышенные штрафы за превышение скорости, а также обязательные повторные курсы вождения при серьёзных нарушениях.

По данным Еврокомиссии, на долю молодых водителей (до 25 лет) приходится до 40% всех ДТП со смертельным исходом. Введение испытательного срока призвано снизить эту долю и стимулировать более ответственное поведение на дороге.

Долгосрочные документы и единые стандарты

Срок действия водительских прав будет увеличен:

для легковых автомобилей и мотоциклов — до 15 лет (при желании государства могут сократить до 10 лет, если документ совмещён с ID-картой);

для профессиональных категорий — до 5 лет.

Кроме того, все водительские права, выданные в одной стране ЕС, будут автоматически действительны на всей территории Союза. Это устранит бюрократию при временном проживании или работе в другой стране.

Молодым профессионалам — дорога открыта

Реформа предусматривает снижение минимального возраста для получения профессиональных категорий:

грузовики (категория C) — с 21 до 18 лет при прохождении подготовки;

автобусы (категория D) — с 24 до 21 года, а при специальной квалификации — с 20 лет.

Эти меры направлены на борьбу с нехваткой водителей грузового и пассажирского транспорта, от которой страдают почти все страны ЕС.

Проверка здоровья и навыков

Каждая страна-член сможет сама решать, как часто водители должны подтверждать физическую пригодность к вождению, но ЕС вводит общие минимальные стандарты. Внимание будет уделено проблемам со зрением, координацией, а также рискам, связанным с отвлечением внимания за рулём — например, использованием телефонов.

В программу обучения войдут элементы, связанные с современными системами помощи водителю, в том числе предупреждением о слепых зонах, адаптивным круиз-контролем и электронными ассистентами торможения.

Борьба с нарушениями и единая база данных

Планируется, что цифровые права позволят быстрее обмениваться информацией о нарушениях. Это должно устранить случаи, когда водители, лишённые прав в одной стране, продолжают ездить в другой. Новая база данных объединит информацию о выданных и приостановленных удостоверениях, а также об истории нарушений.

Когда вступит в силу

Соглашение, достигнутое между Европарламентом и Советом ЕС, теперь должно быть формально утверждено обеими сторонами. После публикации директива вступит в силу через два года, а цифровой формат прав станет доступен ориентировочно с 2028 года. Каждая страна сможет адаптировать график внедрения под свои системы.

Почему это важно

В ЕС насчитывается более 400 миллионов действующих водительских удостоверений, и почти две трети из них выданы до 2013 года. Обновление правил призвано сделать управление транспортом безопаснее и технологичнее.

Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан подчеркнула:

«Эти изменения — не просто технический апдейт. Это шаг к более справедливому и современному подходу к мобильности. Мы объединяем безопасность, цифровизацию и свободу передвижения».



Влияние на Латвию и страны Балтии

Для Латвии и её соседей переход к цифровым правам означает меньше бюрократии и более простое признание документов водителей, работающих за рубежом. Транспортные ассоциации отмечают, что снижение возрастного порога для профессиональных категорий поможет компенсировать нехватку молодых водителей в международных перевозках.