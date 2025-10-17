«На заправках — длинные очереди. Машины стоят поперёк, никто не может проехать. А они просто сидят и пьют кофе в кафе», — раздражённо заявил Лукашенко.

Он напомнил, что когда-то жители сами просили разрешить продажу товаров и напитков на заправках, «а теперь невозможно подъехать и заправиться, потому что машины припаркованы неправильно».

После этой речи Лукашенко поручил министру внутренних дел Ивану Кубракову «до понедельника восстановить железный порядок».

Министр, как пишут белорусские СМИ, отреагировал немедленно: по его распоряжению по всей стране выставлены патрули общественной безопасности, которые проверяют придорожные объекты и следят за дисциплиной на автозаправках.

«С водителями и владельцами АЗС проведены беседы о необходимости соблюдать порядок и разделять зоны торговли топливом и продуктами питания», — сообщили в МВД Белоруссии.

Так, после указания президента по всей стране начались рейды, а владельцам заправок велено «не допускать скопления автомобилей и беспорядка у кафе».