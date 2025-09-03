Водитель фуры с онемевшими руками: длинные очереди на операции опасны не только для больных

Жаржецкис рассказал, что специализируется на хирургии кистей рук. По его словам, очереди на медицинские услуги действительно драматичны. За неделю он выполняет около 20 операций на руках, когда у людей пережаты нервы. Если не сделать операцию, пациенты теряют трудоспособность, не могут спать по ночам, страдают от жгучих болей. Но, обратившись за помощью, человек вынужден ждать операции целых пять месяцев.

«Он становится нетрудоспособным, ему выписывают больничный, и он из налогоплательщика превращается в получателя налогов», — объясняет хирург. Такая ситуация плохо отражается на государственных финансах. Самим пациентам тоже тяжело, поскольку при долгом ожидании перестают помогать даже обезболивающие.

Врач рассказал о реальном случае с водителем грузовика, которому требовалась такая операция. Денег у мужчины не было, поэтому он вынужден был ждать в очереди. Больничный лист он не оформлял — нужно было содержать семью. В итоге он садился за руль невыспавшимся, сонным, с онемевшими руками. «Какой это риск для общества… И таких историй немало», — отметил Жаржецкис.

По его словам, длинные очереди в таких случаях не только бьют по экономике, но и создают риски для окружающих. При этом восстановление после подобных операций проходит легко и быстро. Уже через три недели человек может вернуться к работе и снова платить налоги. Единственные, кто теряет от столь быстрой реабилитации, — аптеки, ведь людям больше не нужны обезболивающие.