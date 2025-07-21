Вода в море прогрелась до 23 градусов: где купаться?

Ранним утром в понедельник температура воды в порту Скулте составляла 15,3 градуса, в Вентспилсском порту – 15,6 градуса, у причала Даугавгривы она колебалась от 16 до 17 градусов. У Колки, в Ройском и Лиепайском портах температура воды составляла около 21 градуса, в Салацгривском – 22,7 градуса, в Мерсрагском – 23,4 градуса.

По информации самоуправлений, в минувшие выходные температура воды в официальных местах для купания в Юрмале и Риге достигала 20–21 градуса, в Лиепае она колебалась около 17 градусов, а в Вентспилсе опустилась до 16 градусов.

В понедельник и вторник ветер по-прежнему будет дуть преимущественно с востока и северо-востока, поэтому самая теплая вода в море останется на Курземском побережье Рижского залива, а самая холодная — на Видземском побережье и западном побережье Курземе.

В крупнейших озерах температура воды утром достигает 19..23 градусов, а в большинстве рек вода теплее 18 градусов.

В Лиелупе, Венте, Салаце, Айвиексте и на большей части Даугавы температура воды составляет 21..24 градуса, в Гауе и Огре 20..22 градуса.

Уровень воды в нескольких реках Видземе и Латгалии, включая Дубну и Айвиексте, остаётся необычно высоким для лета. Уровень воды в Даугаве поднимается с субботы.

Синоптики прогнозируют, что со среды в Латвии ожидается усиление осадков. В некоторых местах, в условиях переувлажнения почвы и высокого уровня воды, возможно затопление низинных территорий.