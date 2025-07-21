Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 21. Июля Завтра: Meldra, Meldris, Melisa
Доступность

Вода в море прогрелась до 23 градусов: где купаться?

© LETA 21 июля, 2025 11:58

Новости Латвии 0 комментариев

На побережье Латвии температура воды в море колеблется от 15 градусов Цельсия в Саулкрасты и Вентспилсе до 23 градусов Цельсия в Мерсрагсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ранним утром в понедельник температура воды в порту Скулте составляла 15,3 градуса, в Вентспилсском порту – 15,6 градуса, у причала Даугавгривы она колебалась от 16 до 17 градусов. У Колки, в Ройском и Лиепайском портах температура воды составляла около 21 градуса, в Салацгривском – 22,7 градуса, в Мерсрагском – 23,4 градуса.

По информации самоуправлений, в минувшие выходные температура воды в официальных местах для купания в Юрмале и Риге достигала 20–21 градуса, в Лиепае она колебалась около 17 градусов, а в Вентспилсе опустилась до 16 градусов.

В понедельник и вторник ветер по-прежнему будет дуть преимущественно с востока и северо-востока, поэтому самая теплая вода в море останется на Курземском побережье Рижского залива, а самая холодная — на Видземском побережье и западном побережье Курземе.

В крупнейших озерах температура воды утром достигает 19..23 градусов, а в большинстве рек вода теплее 18 градусов.

В Лиелупе, Венте, Салаце, Айвиексте и на большей части Даугавы температура воды составляет 21..24 градуса, в Гауе и Огре 20..22 градуса.

Уровень воды в нескольких реках Видземе и Латгалии, включая Дубну и Айвиексте, остаётся необычно высоким для лета. Уровень воды в Даугаве поднимается с субботы.

Синоптики прогнозируют, что со среды в Латвии ожидается усиление осадков. В некоторых местах, в условиях переувлажнения почвы и высокого уровня воды, возможно затопление низинных территорий.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 11 реакций
Комментарии (0) 11 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:55 21.07.2025
Глобальная операция “Eastwood” нанесла удар по пророссийской хакерской сети NoName057
Bitnews.lv 3 часа назад
Нет информации для общества
Bitnews.lv 4 часа назад
Ассоциация журналистов Латвии требует прекратить судебную тяжбу с “Дождём
Bitnews.lv 4 часа назад
Силиня: Латвия будет бороться за миллиарды ЕС
Bitnews.lv 4 часа назад
Погода: лето, я изжарен, как котлета…
Sfera.lv 6 часов назад
Польша: и здесь не любят Грузию…
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: выслать всех
Sfera.lv 6 часов назад
Швеция: символы не те?
Sfera.lv 7 часов назад

«Она пришла к нему в шубе на голое тело, а потом сбросила и её»: новые подробности жизни принцессы Дианы

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

Читать
Загрузка

Андрей Козлов: крематорий в Имантe — это плевок в лицо местным жителям

Важно 19:57

Важно 0 комментариев

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Читать

Латвия на последнем месте. Туристический бизнес стонет: «Без помощи зиму можно и не пережить»

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

Читать

Все не так радужно? Представлявший Эстонию в положительном свете отчет оказался подделкой

Мир 18:52

Мир 0 комментариев

Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 10 пропагандистским сайтам РФ: список

Выбор редакции 18:41

Выбор редакции 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Читать

Опоздания неизбежны: в центре Риги снова встали трамваи. Почему?

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".

Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".

Читать

Венгрия и Сербия договариваются с Россией о строительстве нефтепровода

Мир 18:35

Мир 0 комментариев

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

Читать