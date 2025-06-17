Во вторник в Латвии дожди и порывистый ветер. В Риге солнце проглянет после полудня

Местами возможны кратковременные, но сильные ливни. С западной части страны небо начнёт проясняться, и выглянет солнце.

Западный и северо-западный ветер усилится, порывы могут достигать 10–15 метров в секунду.

Температура воздуха днём составит от +16 до +21 градуса, в отдельных районах Земгале — до +22.

В Риге в первой половине дня возможен кратковременный дождь, но после полудня будет преимущественно солнечно. Порывы северо-западного ветра достигнут 15 м/с, температура воздуха поднимется до +19 градусов.

На погодные условия влияет область пониженного давления, однако с запада постепенно усиливается влияние антициклона. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1009–1014 гектопаскалей.