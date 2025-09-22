Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Во вторник Трамп встретится с Зеленским

© BBC 22 сентября, 2025 22:44

Мир 0 комментариев

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что на вторник у Дональда Трампа намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом начал подготовку к двусторонним переговорам Трампа с Зеленским. В свою очередь, Зеленский говорил, что во время поездки на заседание Генассамблеи ООН намерен встретиться с американским лидером.

Массированная атака беспилотников на Москву

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

В Италии бастующие требуют разрыва отношений с Израилем

Участники протестов в Италии требуют от властей разорвать дипломатические отношения с Израилем и ввести санкции из-за войны в Газе. В Италии в понедельник проходит 24-часовая общенациональная забастовка. Корреспондент Euronews Джорджа Орланди передает из Рима:

Человек застрелил щенка в чужом дворе на глазах у детей хозяйки: что творится в Екабпилсе?

Жительница Екабпилса Анта Лигере опубликовала на своей странице ФБ эмоциональный текст про убийство любимца семьи, совершенного неуравновешенным, по ее мнению, соседом. 

«Многие операции переносятся на следующий год»: врач о кризисе в больницах

«Большинство государственных лечебных учреждений больше не записывают никого на консультации. Также многие операции, которые были запланированы на этот год, переносятся на следующий год», — заявил в интервью TV24 Марис Плявиньш, вице-президент Латвийской ассоциации врачей.

Имперские амбиции России грубо нарушают Устав ООН: Браже на Совбезе

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Теперь и у нас? В Германии электроавтомобиль убил семью, в Латвии пока только соседскую машину (ВИДЕО)

В Риге на на улице Клейсту внезапно и без видимых причин загорелся электроавтомобиль. Огонь перекинулся на припаркованную рядом машины. Sadursme.lv опубликовал видео очевидцев этого трагического происшествия.

