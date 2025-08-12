Во Франции арестован марокканец, прикуривший от Вечного огня. Он оказался тем ещё фруктом (ВИДЕО)

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина наклоняется, чтобы прикурить сигарету от вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой, а затем уходит. Инцидент произошел в понедельник вечером, а уже во вторник днем мужчина был арестован, сообщает полиция.

По данным газеты Le Figaro, подозреваемый - бездомный гражданин Марокко, имеющий вид на жительство во Франции до октября 2025 года. Он хорошо известен полиции, на его счету 21 запись в личном деле, включая угон автомобилей, вандализм, насилие и публичные оскорбления по расовому признаку.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что этот поступок был "непристойным и жалким".